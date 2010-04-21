Планку кворума могут снизить до 50%

Кабинет министров Украины предлагает четко регламентировать сроки проведения, а также ввести сниженную планку кворума в 50% для проведения повторных собраний акционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, в частности, законопроект предусматривает обязательное проведение повторного собрания в течение 20 дней, а также применение к такому собранию сниженной планки кворума участия акционеров с 60 до 50%. «Не можете собраться 60% плюс через 20 дней – 50%. Нам нужно, чтобы акционерные общества работали, а не консервировали проблемы, не собирались годами и не было отчетов, и чтобы не известно какие директора сидели и занимали должности», - подчеркнул вице-премьер.