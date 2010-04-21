Банк Кипра открыл новое отделение в Харькове

Банк Кипра, реализуя программе по расширению своей деятельности на территории Украины, в начале апреля с.г. открыл новое отделение в Харькове.

«Это очередное образцовое отделение банка в Украине, открытое в соответствии с международными стандартами Группы Bank of Cyprus (Банк Кипра), которая успешно функционирует на мировом рынке финансовых услуг уже больше ста лет», - отметил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Банк Кипра в Украине – универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам и представителям бизнеса через сеть в 19 отделений. Приоритетом развития банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц путем предоставления широкого спектра кредитов на адекватных рынку условиях», - сообщил банкир.

По словам Владислава Байраки, банк продолжает активное развитие сети и розничного бизнеса, четко придерживаясь стандартов Bank of Cyprus Group, и до конца 2012 года планирует открыть 67 отделений в Украине.

Отделения Банка Кипра уже есть в Киеве, Харькове, Житомире, Львове, Одессе, Запорожье, Мелитополе и 6 городах Крыма.

Новое харьковское отделение Банка Кипра открыто по адресу: ул. Петровского, 7.

Напомним, что несмотря на мировой финансово-экономический кризис, «Bank of Cyprus Group» по итогам 2009 года укрепила свое финансовое положение: прибыль Группы после уплаты всех налогов составила 313 миллионов евро.

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» 15. 12. 2009 подтвердило Банку Кипра долгосрочный кредитный рейтинг - uaA- с прогнозом «стабильный».