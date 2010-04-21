ГЛАВНОЕ на 21 апреля (день)

Основные новости первой половины дня

Правительство

Азаров называет визит Медведева поворотным событием

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что сегодняшний визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину является поворотным событием для украинско-российских двусторонних отношений.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«По составу вопросов, широте охвата проблем двусторонних отношений, по значимости того, что будет обсуждаться, по влиянию на дальнейшее развитие наших отношений, сегодняшние переговоры не рядовое, а поворотное событие», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр сообщил, что сегодня на заседании правительство утвердит директивы для украинской делегации на переговорах Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ.

Среди вопросов, которые планируются к обсуждению, – развитие кооперации в самолетостроении, актуальные проблемы пограничного и межрегионального сотрудничества, газовые договоренности и условия базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

На встрече президентов Украины и России также речь будет вестись о подготовке к совместному празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Правительство не будет объявлять майские каникулы из-за критической ситуации в экономике - Азаров

Кабинет министров в этом году не будет объявлять майские каникулы из-за критической ситуации в экономике.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание правительства.

«Мы не будем объявлять каникулы на две первые недели мая. Это правда, что страна как-то привыкла отдыхать почти две недели. На самом деле, это совсем неплохо, если бы у каждой семьи был достаток, если бы наши города и села не нуждались в благоустройстве. Но сегодня ситуация в стране критическая», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, каждый день отдыха стоит сотни миллионов гривень. «Поэтому должны взять на себя ответственность и действовать по закону, не назначая дополнительных выходных и последующих отработок», - добавил он.

При этом глава правительства назвал такое решение непопулярным, в то же время сославшись на результаты социологических опросов, согласно которым 77% граждан считают, что экономическая ситуация в Украине плохая.

«Что же, сложить руки и ждать манны небесной? Нет. Выход один – работать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Соцполитика

Кабмин убедил МВФ в выделении из бюджета на соцстандарты 25 млрд грн.

Правительство Украины убедило Международный валютный фонд в необходимости выделения в госбюджете на 2010 год на повышение соцстандартов 25 млрд. грн, что составляет 2% ВВП.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Мы смогли убедить МВФ, что мы пойдем на то, что мы, несмотря ни на что, поднимем соцстандарты самым бедным. Мы говорим о тех, кто получает минимальную пенсию и заработную плату. Это заложено в бюджете, и это составляет около 25 млрд. грн., а это – 2% ВВП. МВФ уже на это практически согласился", - сказал он.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что в ближайшие дни намерен отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров о начале реализации новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

Ранее в интервью Reuters С.ТИГИПКО заявил, что Украина в ближайшее время предоставит проект новой программы сотрудничества с МВФ. Правительство рассчитывает получить по ней 12 млрд. долларов на ближайшие 2,5 года.

Пенсионный фонд будет контролировать соцналоги

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым предлагается возложить функции контроля по уплате социальных налогов на единый орган - Пенсионный фонд.

Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что «в результате принятия этого законопроекта субъекты предпринимательской деятельности сократят отчеты приблизительно на 3 млн. ежегодно и число проверок ежегодно сократится на 400 тысяч. Большая экономия будет по администрированию – более 100 млн. грн. можно будет сэкономить за счет того, что не нужно будет ходить на соответствующие проверки», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что принятие этого закона станет первым шагом для принятия закона о едином социальном налоге, проект которого может быть вынесен на рассмотрение правительства уже в ближайшее время.

Экономика

Рост ВВП в 2010 году составит более 3,7%

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО ожидает увеличения роста ВВП в Украине по итогам 2010 года в сравнении с прогнозируемым показателем в размере 3,7%.

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Скажем, рост ВВП заложен 3,7%. Сегодня мы видим, что будет больше. Но мы оставляем консервативный вариант. Лучше мы будем иметь дополнительные поступления и сможем – условно – те же социальные стандарты еще повысить", - заявил С.ТИГИПКО, не назвав возможный, по его мнению, рост ВВП по итогам года.

Банки

Украинская банковская система в I квартале сократила убыток более чем в полтора раза - до 4,423 млрд. грн.

Украинская банковская система в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократила убыток более чем в полтора раза - до 4,423 млрд. грн. Эта информация обнародована на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков за январь-март т.г. сократились на 14% и составили 32,570 млрд. грн., расходы – на 17%, до 36,994 млрд. грн.

Нацбанк Украины отмечает снижение в марте доли иностранного капитала в банковской системе на 1% – до 34,2%, по состоянию на 1 апреля т.г., (на 1 января т.г. она была на уровне 35,8%, на 1 февраля – 35,2%, на 1 марта – 35,2%).

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал украинских банков на 1 апреля т.г. составил 128,390 млрд. грн., сумма собственного капитала – 126,731 млрд. грн.

По состоянию на 1 апреля т.г., в Украине насчитывалось 175 действующих банка. Из них, 51 банк – с иностранным капиталом, в т.ч., 18 банков со 100-процентным иностранным капиталом.

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НБУ повысил требования к банкам

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к коммерческим банкам по зачислению сумм обязательного резервирования на отдельный счет регулятора.

Это предусмотрено постановлением НБУ (№210 от 20 апреля т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

«Установить с 1 мая 2010 г. порядок формирования обязательных резервов банками Украины на отдельном счете в Национальном банке Украины,… в размере 100% от суммы обязательных резервов, которые сформированы за предыдущий отчетный период резервирования согласно с установленными нормативами на соответствующий период», - говорится в постановлении.

Документ разрешает банкам зачислять для покрытия обязательных резервов приобретенные ими целевые облигации внутреннего государственного займа Украины, выпущенные с целью привлечения средств для финансирования подготовки к Евро-2012, в размере 100% их номинальной стоимости. (На сегодня разрешается зачислять для покрытия резервов 20% от суммы имеющихся в портфеле банка указанных бумаг).

Также НБУ отменил норму, согласно которой уровень участия банка в финансировании подготовки к Евро-2012 принимался во внимание во время его ходатайства о пролонгации рефинансирования, выданного Нацбанком.

Регулятор принял такие решения с целью «обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке и предотвращения возникновения монетарных рисков, связанных со стабильностью денежной единицы».

Постановление №210 вступает в силу с 1 мая 2010 года. С этого же дня теряют силу предыдущие циркуляры НБУ, регулирующие эти вопросы. В частности, постановление НБУ №514 от 31 августа 2009 года и абзацы 3-й и 4-й пункта 2 постановления от 29 сентября 2009 № 567.

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Moody`s присвоило рейтинг «В1» еврооблигациям "Укрэксимбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило эмиссии еврооблигаций «Государственного экспортно-импортного банка» ("Укрэксимбанк") на сумму 500 млн. долл. рейтинг «В1».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, прогноз по рейтингу – «негативный».

Также в сообщении указывается, что еврооблигации, выпущенные 15 апреля на сумму 500 млн. долларов, имеют срок обращения до 27 апреля 2015 года. Доходность еврооблигаций составила 8,375% годовых. Организаторами выпуска выступили Citigroup и Credit Suisse.

Транспорт

МАУ планирует выполнить все сегодняшние рейсы

Все регулярные и чартерные рейсы МАУ запланированы к выполнению в среду, 21 апреля. Об этом сообщается на сайте МАУ.

В то же время в компании отмечают, что расписание может изменяться.

В частности, существует риск, что некоторые из этих рейсов могут быть отменены в том случае, если воздушное пространство в пунктах прибытия останется закрытым 21 апреля. В частности, воздушное пространство в зонах Лондона и Франкфурта, по состоянию на 22.30 20 апреля, было закрыто.

Предварительно перенесён вылет рейса PS401 Киев - Франкфурт на 13:00.

Время вылета рейса PS501 Киев - Лондон перенесено на 14:00 по местному времени.

«В случае отмены рейса, мы можем предложить полный возврат стоимости билета (тариф, аэропортовые таксы и топливный сбор). Пассажиры могут приобрести новые билеты на сайте, по телефону, в кассе, в любом представительстве МАУ или туристическом агентстве», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Европе восстанавливается авиасообщение, которое было блокировано из-за облака вулканического пепла.

Одной из первых открыла свое воздушное пространство Великобритания. Ночью заработал лондонский аэропорт «Хитроу», который считается крупнейшим в мире по числу пассажиров.

Воздушные гавани готовятся открыть Дания и Польша, аэропорты Венгрии, Словакии, Норвегии и Финляндии будут работать по особому графику.

Ситуация с авиасообщением постепенно нормализуется также в Бельгии, Италии и Швейцарии.

Воздушное пространство Германии пока остается закрытым, взлеты и посадки разрешены только в аэропортах Бремена и Гамбурга.

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"АэроСвит" выполнит сегодня 24 из 26 рейсов

Во вторник, 20 апреля, последствия выбросов в атмосферу вулканического пепла, хоть и незначительно, но сказались на полетах компании «АэроСвит – украинские авиалинии». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Перевозчик выполнил 24 из 26 пар регулярных международных авиарейсов, запланированных на этот день, включая 6 рейсов из Киева в города Центральной и Южной Европы. В целом, 20 апреля «АэроСвит» обслужил 17 регулярных международных маршрутов из Киева и 7 – из регионов Украины (из Днепропетровска, Донецка, Одессы и Симферополя).

В частности, во вторник компания доставила пассажиров в Баку, Будапешт, Дели, Дубай Ларнаку, Москву, Неаполь, Нью-Йорк, Прагу, Стамбул, Тбилиси, Тель-Авив, а также осуществила свои первые собственные полеты в Кишинев и Ригу.

В то же время, 20 апреля вновь был отменен рейс в Варшаву в связи с закрытием воздушного пространства Польши. А рейс в Стокгольм – перенесен на утро среды, 21 апреля, из-за запрета на полеты над юго-восточным регионом Швеции в темное время суток.

Как сообщалось, в Европе восстанавливается авиасообщение, которое было блокировано из-за облака вулканического пепла.

Одной из первых открыла свое воздушное пространство Великобритания, сообщает сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Ночью заработал лондонский аэропорт «Хитроу», который считается крупнейшим в мире по числу пассажиров.

Воздушные гавани готовятся открыть Дания и Польша, аэропорты Венгрии, Словакии, Норвегии и Финляндии будут работать по особому графику.

Ситуация с авиасообщением постепенно нормализуется также в Бельгии, Италии и Швейцарии.

Воздушное пространство Германии пока остается закрытым, взлеты и посадки разрешены только в аэропортах Бремена и Гамбурга.

ТЭК

Кабмин отменил продажу 99 госшахт

Кабинет министров отменил постановление предыдущего правительства, которое предусматривало выставление на продажу на аукционных торгах целостных имущественных комплексов 99 государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр угольной промышленной Украины Юрий ЯЩЕНКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, постановление отменено как не вступившее в силу.

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Кабмин готовит соглашение с Россией о достройке энергоблоков ХАЭС

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и Российской Федерацией по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Это рамочное соглашение. В нем перечисляются основные параметры, которые в дальнейшем будут детализироваться. Оно оговаривает рамки и принципы сотрудничества сторон», - сказал В.МАКУХА.

При этом он добавил, что в дальнейшем стороны планируют подписать отдельные соглашения о привлечении Украиной кредита на строительство энергоблоков, а также на поставку и вывод в будущем на указанные энергоблоки ядерного топлива.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 20 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,2%, по сравнению с 20 апреля, и сегодня составляет 10,57/10,67 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,53-10,64 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 20 апреля, немного повысился и сегодня составляет 0,2652/0,2720 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,58/10,67 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,64-10,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 20 апреля, не изменился и сегодня составляет 0,2652 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% – до 0,2729 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 21 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9256, к евро – 10,688464, к российскому рублю – 0,272.