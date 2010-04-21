Срок пребывания в Украине ЧФ России продлен на 25 лет
«Так как это важно для российских друзей»
Срок пребывания на территории Украины Черноморского флота России продлен на 25 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено Соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которое сегодня в Харькове подписали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
«Мы приняли решение о дальнейшем пребывании ЧФ России, поскольку это было важно для наших российских коллег и друзей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что благодаря этому соглашению российская сторона получила определенность относительно присутствия своей военной базы в Украине.
В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что это решение и факт пребывания Черноморского флота в Крыму является положительным фактором для обеспечения безопасности и стабильности не только в Черноморском регионе, но и на европейском континенте в целом.
В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия, получив такие международно-правовые гарантии для своей военной базы, будет вкладывать значительные материально-финансовые инвестиции в развитие не только ЧФ, но и города Севастополя.