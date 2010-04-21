Литвин: местные выборы пройдут не ранее марта 2011 года

Местные выборы на Украине пройдут не ранее марта 2011 года, считает председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на встрече с журналистами РИА «Новости» в Киевской области.

Очередные выборы в местные советы и на должности сельских, поселковых и городских председателей должны были пройти 30 мая 2010 года, но парламент Украины по предложению Партии регионов в феврале большинством голосов отменил соответствующее свое постановление. "Регионалы" заявили, что госбюджет на 2010 год до сих пор не принят и нет денег для проведения избирательной кампании, которая должна была начаться 23 февраля. Новая дата проведения местных выборов пока не определена.

"Это март 2011 года. Это не прогноз, это моя оценка. Никто (раньше) не успеет", - сказал глава Верховной Рады.

В.ЛИТВИН отметил, что сейчас в парламенте будет разворачиваться целая кампания по поводу избирательного законодательства. "28 апреля состоится презентация избирательного кодекса. 12 мая состоятся парламентские слушания по этому вопросу. Дальше мы хотим выйти на принятие в первом чтении закона об избирательном кодексе Украины. Кроме того, нам нужно внести изменения в Конституцию, что мы при хорошем темпе и хорошей работе можем сделать только в сентябре. Это касается определения единого срока пребывания на должностях мэров городов и депутатов - там же четыре и пять лет. Разрыв этот невозможен", - сказал он.

Также председатель Верховной Рады считает, что нужно определиться и с проведением внеочередных местных выборов. "Если мы не унифицируем этот процесс - когда общие выборы, тогда и те, которые были внеочередными, тогда Верховной Раде придется принимать решения о проведении выборов в каком-то селе какого-то там района. Только этим и будет заниматься Верховная Рада", - сказал В.ЛИТВИН.

В начале апреля Верховная Рада отправила законопроект об изменении даты выборов и срока полномочий мэров, местных и поселковых советов в Конституционный суд. В соответствии с самим законопроектом, выборы в местные советы предлагается провести 27 марта 2011 года и увеличить срок полномочий депутатов до пяти лет, а также установить срок полномочий сельского, поселкового, городского главы также пять лет. КС должен рассмотреть законопроект до 15 июня 2010 года.