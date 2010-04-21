Плата за базирование Черноморского флота РФ будет увеличена

Размер платы за базирование Черноморского флота на территории Украины с 2017 года будет увеличена на 3 млн. долл. в год - до 100 млн. долл.

Как сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, соответствующий пункт содержится в Соглашении между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанном сегодня в Харькове президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

"Достигнутые соглашения являются совершенно приемлемой формой обеспечения снижения стоимости газа для потребностей Украины", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что компромисс стал неизбежным следствием "кабальных по своей сути" контрактов, подписанных в январе 2009 года.

"Харьковской встрече президентов Украины и России предшествовали долгие и тяжелые переговоры с россиянами, которых полностью устраивали действующие контракты. Для российской стороны не было никакого смысла их пересматривать. В то же время, достигнутые договоренности в Харькове снижают для украинской промышленности бремя расходов на энергоносители почти на 40 млрд. долларов в ближайшие годы (10 лет – УНИАН)", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, комментируя заявления лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО о нарушении 17 статьи Основного Закона, дипломат отметил, что Соглашение о продлении сроков базирования Черноморского флота России на территории Украины не противоречит Конституции.

"В переходных положениях Конституции четко записано, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой", - сказал дипломат, подчеркнув, что "само по себе сохранение ЧФ РФ в Крыму никоим образом не угрожает украинской государственности, поскольку нынешнее состояние отношений с Россией не позволяет рассматривать эту страну как потенциальный источник опасности".

По словам дипломата, украинско-российское соглашение перед подписанием было одобрено правительством Украины и подлежит ратификации парламентами двух стран. Он также пояснил, что 17 статья Конституции, запрещающая размещение военных баз в Украине, касается новых таких объектов.

Как сообщал УНИАН, новым соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. Соглашение подписали сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, как говорится в документе, срок пребывания ЧФ России в Украине продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. Если это соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины и Государственной думой России, Черноморский флот России будет базироваться в Украине до 2042 года.

Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.

Лидер оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что снижение цены на газ на 100 дол. будет для России покрываться за счет снижения арендной платы за пребывание Черноморского флота России в Крыму.