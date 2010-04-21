Главное на 21 апреля (вечер)

Новости ТЭК

Россия будет продавать газ Украине на 30% дешевле.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что в течение десяти лет такая «газовая инвестиция» российской стороны для Украины составит 40 млрд. долларов.

«Украина в течение ближайших десяти лет получит реальный инвестиционный ресурс, что, по подсчетам специалистов, будет составлять 40 млрд. долларов. Это очень важно в этот кризисный период», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ назвал такую договоренность «беспрецедентной в истории отношений между странами» и поблагодарил российского коллегу за понимание и поддержку.

Фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Для того чтобы собрать внеочередную сессию, мы приглашаем всех депутатов всех фракций прибыть завтра утром для сбора подписей для созыва внеочередного заседания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает «антиконституционным» соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине, и выразила убеждение, что этот фактор должен объединить все оппозиционные силы.

«Мы будем собирать эти подписи возле сессионного зала Верховной Рады завтра утром до тех пор, пока не соберем 150 подписей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что БЮТ планирует внести на рассмотрение парламента проект постановления, который нивелирует действие подписанных президентами Украины и России документов о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к лидерам всех оппозиционных партий с просьбой начать переговоры о подписании совместного соглашения о защите Украины в «этот сложный период исторического времени».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы и граждане Украины, и оппозиционные политические силы объединились в единую мощную силу для того, чтобы дать «сильный и действенный» отпор действиям В.ЯНУКОВИЧА по нарушению Конституции и национальных интересов.

«Я думаю, что мы осмыслим и сделаем все необходимое, чтобы на базе решения парламента защитить для Украины и высокообогащенный уран, защитить и Крым, и независимость Украины, и защитить всю стратегическую ключевую собственность нашей страны. Мы будем защищать Украину всеми силами, которые у нас есть сегодня, как у политической команды, опираясь на поддержку 11 млн. людей, которые высказали свою поддержку во время президентских выборов мне лично и нашим действиям, которые сегодня наша политическая сила проводит в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что дополнения к контракту были подписаны сегодня в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину.

Компания отмечает, что платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений.

Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

Как отметил председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, «изменения в контракт внесены в соответствии с межправительственными договоренностями и не ухудшают экономику «Газпрома».

Также достигнуто соглашение о том, что 80% стоимости транзита газа «Газпром» будет оплачивать до 6 числа следующего месяца, 20% — в соответствии с действующим контрактом на транзит — до 20 числа следующего месяца.

Сегодня совет директоров ОАО «Газпром» одобрил предложения компании об условиях и порядке перехода с 1 января 2011 года к ценообразованию на газ на основе применения формулы цены на внутреннем рынке.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что в то же время, правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить работу с федеральными органами исполнительной власти по подготовке и внесению в правительство РФ соответствующего проекта нормативного акта.

Финансы

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Украине по итогам 2010 года на уровне 9,4%, рост ВВП – 3,7%.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МВФ апрельском Мировом экономическом прогнозе Фонда.

Согласно прогнозу, в 2011 году инфляция в Украине составит 9%, рост ВВП – 4,1%, а в 2015 году - 4,9%, рост ВВП – 4% (информация относительно прогноза на 2012-2014 гг. не предоставляется).

С 22 апреля 2010 г. Национальный банк Украины возобновляет размещение своих депозитных сертификатов сроком на 89 дней.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Сертификаты будут размещаться под 8% годовых.

Последний раз сертификаты с такой срочностью НБУ размещал в октябре 2009 года под 10% годовых.

Кроме того, НБУ объявил о снижении ставок по своим сертификатам сроком на 60 дней, размещение которых он возобновил 19 апреля 2009 года, с 9% до 7% годовых.

Ставка по сертификатам на 29 дней также снижена с 7% до 6% годовых, на 14 дней – с 5% до 4%.

Ставки по кредитам овернайт остаются неизменными: под обеспечение правительственными бумагами – 12,5% годовых, без обеспечения – 13,5% годовых.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9210/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9237/7,9252 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2723/0,2726 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2724/0,2725 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2725/0,2726 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,12 рубля за доллар (+0,03).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3434/1,3436 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3375/1,3377 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6360/10,6515 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 10,6415/10,6515 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,6060/10,6125 грн./евро.

Франция готова одолжить Греции 3,9 млрд. евро.

Об этом сообщает сегодня интернет-версия французской газеты Le Figaro со ссылкой на проект закона, представленный сегодня во французском правительстве.

Согласно проекту, кредит может быть предоставлен на три года под 5% годовых.

“Поддерживая Грецию, мы обеспечиваем стабильность евро”, - заявила министр экономики Франции Кристин ЛАГАРД, комментируя законопроект.

Французские чиновники отмечают, что хотя процент на кредит для Греции ниже, чем проценты, которые предлагаются на рынке, в то же время он выше, чем процент, по которому получают кредиты другие стране зоны евро.

“Помощью Греции мы не ослабляем Францию”, - отметила министр экономики.

Политика

Срок пребывания на территории Украины Черноморского флота России продлен на 25 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено Соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которое сегодня в Харькове подписали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Мы приняли решение о дальнейшем пребывании ЧФ России, поскольку это было важно для наших российских коллег и друзей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что благодаря этому соглашению российская сторона получила определенность относительно присутствия своей военной базы в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что это решение и факт пребывания Черноморского флота в Крыму является положительным фактором для обеспечения безопасности и стабильности не только в Черноморском регионе, но и на европейском континенте в целом.

В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия, получив такие международно-правовые гарантии для своей военной базы, будет вкладывать значительные материально-финансовые инвестиции в развитие не только ЧФ, но и города Севастополя.

Размер платы за базирование Черноморского флота на территории Украины с 2017 года будет увеличена на 3 млн. долл. в год - до 100 млн. долл.

Как сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, соответствующий пункт содержится в Соглашении между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанном сегодня в Харькове президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

"Достигнутые соглашения являются совершенно приемлемой формой обеспечения снижения стоимости газа для потребностей Украины", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что компромисс стал неизбежным следствием "кабальных по своей сути" контрактов, подписанных в январе 2009 года.

"Харьковской встрече президентов Украины и России предшествовали долгие и тяжелые переговоры с россиянами, которых полностью устраивали действующие контракты. Для российской стороны не было никакого смысла их пересматривать. В то же время, достигнутые договоренности в Харькове снижают для украинской промышленности бремя расходов на энергоносители почти на 40 млрд. долларов в ближайшие годы (10 лет – УНИАН)", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, комментируя заявления лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО о нарушении 17 статьи Основного Закона, дипломат отметил, что Соглашение о продлении сроков базирования Черноморского флота России на территории Украины не противоречит Конституции.

"В переходных положениях Конституции четко записано, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой", - сказал дипломат, подчеркнув, что "само по себе сохранение ЧФ РФ в Крыму никоим образом не угрожает украинской государственности, поскольку нынешнее состояние отношений с Россией не позволяет рассматривать эту страну как потенциальный источник опасности".

По словам дипломата, украинско-российское соглашение перед подписанием было одобрено правительством Украины и подлежит ратификации парламентами двух стран. Он также пояснил, что 17 статья Конституции, запрещающая размещение военных баз в Украине, касается новых таких объектов.

(УНИАН)