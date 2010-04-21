Новое соглашение о ЧФ России не противоречит Конституции

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что подписанное соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины не противоречит Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

“МИД Украины, не прибегая к политической оценке данных соглашений, обращает внимание украинской общественности на то, что, во-первых, данное соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины было подписано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в полном соответствии с действующей Конституцией Украины и законами Украины и исключительно в рамках полномочий главы государства”, - отметили в МИД.

В сообщении отмечается, что данное соглашение вступит в силу только после его ратификации Верховной Радой Украины.

Департамент информационной политики МИД также обращает внимание на некорректность заявлений о том, что действующая Конституция Украины предусматривает 2017 год как предельную дату базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

В МИД отмечают, что ни в одной статье Основного Закона Украины Черноморский флот РФ вообще не упоминается, а ст. 14 Переходных положений Конституции предусматривает возможность временного пребывания воинских формирований иностранных государств на территории Украины в соответствии с межгосударственными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой.

“Следовательно, МИД считает неуместными заявления о несоответствии решения о пролонгации пребывания ЧФ РФ на территории Украины Конституции Украины”, - отметили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, новым соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. Соглашение подписали сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, как говорится в документе, срок пребывания ЧФ России в Украине продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. Если это соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины и Государственной думой России, Черноморский флот России будет базироваться в Украине до 2042 года.

Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.