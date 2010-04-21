Анонс на 22 апреля

Состоятся комитетские слушания на тему: «Основные направления развития законодательной базы рынка ценных бумаг в Украине». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности. Участники: председатель комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Александр Пеклушенко, председатель подкомитета по вопросам ценных бумаг и фондового рынка Игорь Прасолов, председатель КЦБФР Дмитрий Тевелев, председатель Комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга, должностные лица Антимонопольного Комитета, Минэкономики, ГНАУ, НБУ и др.

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Состоится заседание Градостроительного совета, на котором планируется рассмотреть проект Концепции стратегического развития г. Киева до 2025 года.

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Пресс-конференция на тему: «Цена российского газа для Украины: манна небесная или тяжелое иго?». Участники: Богдан Соколовский, экс-представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Нарбут, эксперт по энергетическим вопросам; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club».

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10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Социальные последствия Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год: взгляд профсоюзов», на которой будут обнародованы прогнозы относительно социальных показателей развития страны, динамики зарплат и занятости в разных отраслях и сферах, также будут представлены предложения по улучшению Закона Украины «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год», поданного Правительством и принятого ВР Украины 15 апреля в первом чтении. Участники: председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец, генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр Петриченко, председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара, зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +099-7365964. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Сосотоится заседание НКРЭ.

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Відбудеться прес-конференція на тему: "Відомий і невідомий Чорнобиль", приурочена до 24-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Учасники: Олексій Бреус - до моменту аварії - старший інженер четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, сьогодні - художник; Олександр Наумов - полковник міліції у відставці, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, одним з перших був відряджений у Чорнобильську зону; Олександр Сирота - колишній житель міста Прип"ять, віце-президент Міжнародної громадської організації "Центр ПРИП’ЯТЬ.ком", головний редактор сайту "Прип"ять.ком"; Володимир Нечипоренко - народний артист України, актор театру імені І.Франка, який неодноразово виступав перед ліквідаторами; Анатолій Сергієнко - лікар.

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Пресс-конференция на тему: «Итоги встречи Президентов Украины и России в Харькове». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов и заместитель директора Института мировой политики Сергей Солодкий.

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Круглый стол на тему: ”Последствия увеличения ставки налога на рекламу”. Организатор - Индустриальный Телевизионный Комитет.

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12-00 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Компания «Самекс» купила своего конкурента «Мой офис». В рамках мероприятия будут озвучены следующие темы: причины расширения бизнеса «Самекс» и детали соглашения; тенденции, проблемы и перспективы рынка корпоративного обеспечения; сегментация и объем рынка. Участники: Павел Диц, генеральный директор «Самекс»; Елена Котенко, коммерческий директор «Самекс»; Марина Доровская, руководитель департамента маркетинга «Самекс»; Мария Фурсенко, реселлер-менеджер Xerox (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +380 44 502-99-50 (вн. 742), E-mail: bondarchuk_y@samex.com.ua до 18-00 21 апреля.

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Пресс-конференция на тему: "Тенденции рынка бутылированной воды 2009-2010. Качество и безопасность бутылированной воды в Украине". Участники: президент Ассоциации "Бутылированные воды Украины" Игорь Пастух; исполнительный директор Ассоциации "Бутылированные воды Украины" Сергей Науменко; член технологического комитета Ассоциации "Бутылированные воды Украины" Оксана Бамбура.

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Пресс-конференция Группы ВТБ на тему: «Итоги первой пятилетки работы ВТБ в Украине. Стратегия развития международной Группы ВТБ на украинском и зарубежных рынках». Участники: А.Костин, президент-председатель Правления ОАО Банк ВТБ (Россия); В. Пушкарев, председатель Правления ОАО ВТБ Банк (Украина).

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Трагедия Киевского водохранилища - истоки, реалии и перспективы». Организатор - Ассоциация рыбаков Украины и Федерация рыболовного спорта Украины. Участники: ведущие ученые-биологи Академии наук Украины, главный экологический инспектор Украины, заместитель министра охраны окружающей приордной среды, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, руководители Ассоциации рыбаков Украины, Федерации рыболовного спорта Украины, Федерации подводного спорта Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 530-19-94, 093-757-23-56, s.semenov@bigmir.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнется заседание Оппозиционного правительства.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Аграрные инициативы нового правительства: чего стоит ожидать аграриям и потребителям?". Организатор: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса». Вопросы: Приоритеты нового правительства и программа Кабинета Министров - потенциальное влияние на отрасль; Динамика потребительских цен - когда стоит ожидать стабилизации; Перспективы производства основных видов продукции; Государственная поддержка и налогообложение - бюджетные возможности и потребности аграриев; Взаимодействие с МВФ, специфика работы в условиях ВТО и перспективы создания зоны свободной торговли с ЕС - как избежать ошибок (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 044 2366256, 044 2380540, 067 6568332, e-mail: info@agribusiness.kiev.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится подписание (перезаключение) Договора о сотрудничестве и координации действий между ГНА Украины и Украинского союза промышленников и предпринимателей, Объединением организаций работодателей Украины при участии председателя ГНА Украины Александра Папаики и президента УСПП Анатолия Кинаха.

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Круглый стол на тему: «Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства». Мероприятие состоится под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Попова. Планируется презентация проекта Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства и его обсуждения.

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17-30 - в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Експертна думка» на тему: «Направление регулирования стратегии развития розничной и оптовой торговли в Украине в контексте отношений власти и ритейла». Участие в дискуссии примут эксперты в отрасли ритейла и представители некоторых украинских торговых сетей, которые рассмотрят правовые и экономические аспекты государственного регулирования взаимоотношений между ритейлерами, поставщиками и конечными потребителями. Во время обсуждения эксперты выяснят, каким образом принятие Закона о внутренней торговле может отразиться на стратегии развития отрасли и какие первоочередные шаги навстречу друг другу должны сделать государство и ритейл для создания мощного внутреннего рынка сбыта. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении - в качестве медиа-экспертов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-тур на биогазовую станцию. Объект, который находится в селе Большой Крупиль Згуровского району Киевской области, был введен в эксплуатацию на базе молочной фермы на 4 тыс. голов крупного рогатого скота. Во время пресс-тура, в котором примут участие эксперты НАЭР, представители молочной компании, а также фирмы, внедрявшей оборудование для сбора биогаза и производства энергии, журналисты смогут наглядно ознакомиться с полным циклом утилизации отходов фермы для получения тепловой и электрической энергии, узнать об особенностях ведения энергоэффективного хозяйства и т.п.

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