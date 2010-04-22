Тимошенко против ратификации договора по ЧФ России

08:34, 22 апреля 2010
Разное
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Необходимо экстренное заседание ВР

Депутаты от БЮТ намерены требовать созыва экстренного заседания Верховной Рады, посвященного подписанию главами России и Украины соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе.

Бывший руководитель правительства Украины Юлия Тимошенко призвала парламентскую оппозицию объединиться, чтобы не допустить ратификации российско-украинского договора.

Документ предполагает продление пребывания Черноморского флота в Крыму сроком на 25 лет.

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