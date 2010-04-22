ЕС и Украина договариваются об упрощении виз

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ надеется, что в конце апреля Украина и ЕС принципиально согласуют изменения к соглашению об упрощении виз.

Об этом он заявил в интервью проекта “Униан-новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/193410) в канун своего визита к Украине.

“Мы надеемся, что Совместный комитет сможет договориться относительно некоторых конкретных предложений для внесения изменений в соглашение. После этого нужно будет провести формальные повторные переговоры по соглашениям об упрощении виз в целом”, - сказал комиссар.

Он не уточнил, о каких именно изменениях может идти речь, отметив лишь, что они будут направлены на последующее упрощение процедуры оформления виз для украинцев.

По словам С.ФЮЛЕ, следующий раунд переговоров, на котором могут быть согласованы вопросы внесения изменений, состоится в Киеве 29 апреля.

Комиссар также обратил внимание на то, что ЕС проводит с Украиной интенсивный визовый диалог с момента его начала в октябре 2009 года.

“Были проведены многочисленные заседания экспертов во всех соответствующих областях, таких, как безопасность документов, пограничный контроль, управление миграцией, правоохранительное законодательство, защита персональных данных, борьба с коррупцией, с торговлей людьми и пр.”, - сказал С.ФЮЛЕ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении оформления виз 18 июня 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года. 9 сентября 2008 года на саммите Украина-ЕС в Париже было принято решение о начале визового диалога с Украиной с целью введения безвизового режима в долговременной перспективе. Этот диалог был начат в конце октября 2009 года.