ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Life:) помешал объединению «Киевстара» и Beeline», в котором пишет - Антимонопольный комитет Украины сегодня начнет пересмотр своего решения, об объединении активов украинского "Киевстара" и российского "Вымпелкома". Поводом для пересмотра послужила жалоба, поступившая со стороны "Астелит" (ТМ life:)). Мобильный оператор утверждает, что в случае объединения "Киевстар" и "УРС" (ТМ Beeline) на рынке появится монополист…

http://delo.ua/lifestyle/tehnologii/life-pomeshal-obedineniju-kievstara-i-beeline-139775/

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Также «Дело» в материале «Газ в обмен на флот» пишет – Черноморский флот России останется в Украине до 2042 года. Такая договоренность президентов двух стран стала главным условием снижения цены на российский газ до $230 за 1 тыс. куб. м

http://delo.ua/vlast/politika/gaz-v-obmen-flot-139768/

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«Дело» в материале «Ikea распродает украинские активы» пишет – шведская мебельная компания Ikea продала свои активы (предприятия были расположены в Карпатском регионе) в нашей стране и уходит с украинского рынка. Активы в Межгорье купила датская лесоперерабатывающая компания DDS. Два других предприятия покупает румынская Plimat. Сделка должна быть закрыта на этой неделе…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ikea-rasprodaet-ukrainskie-aktivy-139766/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Центробанк отнимает гривну» пишет – опасаясь давления избыточной ликвидности на курс гривни, Нацбанк с 1 мая вдвое поднял сумму резервов банков, которые блокируются на его спецсчете. При этом банкам позволили всю сумму резервов – 11,6 млрд грн. – формировать облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), выпущенными для финансирования Евро-2012, что увеличит спрос на них. Банкиры полагают, что Нацбанк продолжит ужесточение норм резервирования…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1358361

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Пенсионный фонд подготовился к приему» пишет – Кабинет министров решил сократить количество проверок и отчетов в сфере общеобязательного государственного социального страхования. Правительство предложило Верховной Раде передать эти функции от четырех разных фондов Пенсионному фонду. Эксперты поддерживают эту инициативу, но опасаются, что без введения единого социального налога Пенсионному фонду будет проблематично справиться с таким объемом документации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1358379

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Издание «Экономические известия» в материале «В метры вкладывают деньги» пишет – рынок площадей для бизнеса становится более привлекательным для покупателей. По данным исследования CB Richard Ellis, объем инвестсделок за I квартал 2010 г. почти вполовину больше, чем за весь прошлый год и практически соответствует уровню I квартала 2008 г. по сумме транзакций. Хотя многие аналитики оценивают итоги проведенных сделок, как минимум, в два раза больше…

http://eizvestia.com/markets/full/4196324

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Также «Экономические известия» в публикации «Государство абстрагируется» пишут – Кабинет министров предлагает создать специализированную юридическую службу для ведения реестра акционерных обществ, государственная доля в которых превышает 50%. Участников рынка эта инициатива не впечатляет…

http://eizvestia.com/fin/full/4196332

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«Газета по-киевски» в материале «Приключения сладкого в Украине» пишет – после двукратного подорожания в прошлом году в апреле сахар стал резко дешеветь. Но это продлится недолго…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/22/071253.html

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«Газета по-киевски» в материале «Полеты над Европой отменили из-за ошибки компьютера» пишет – Европокомиссия признала отсутствие оснований для предпринятых крайних мер. Правительствам придется платить миллиардные убытки авиакомпаниям…

http://mycityua.com/articles/world/2010/04/22/055717.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Главному рынку страны - 100 лет» пишет - в апреле исполняется ровно 100 лет, как началось строительство Бессарабки. Рынок №1 давно стал символом обеспеченности. Среди его покупателей много известных лиц — политики, чиновники, звезды шоу-бизнеса. Здесь можно купить то, чего нет на других рынках, правда, заплатить придется кругленькую сумму…

http://www.segodnya.ua/news/14132066.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Остались на базе» пишет – Украине удалось добиться 30%-ной скидки на российский газ на ближайшие 10 лет. Это может стоить бюджету России $40 млрд в текущих ценах, но взамен Черноморский флот останется в Севастополе до 2042 г.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/22/232129

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Издание «Ведомости» в материале «Депутат отказал банку в деньгах» пишет – депутат Думы от ЛДПР Валерий Селезнев отказывается возвращать кредит в $33 млн. Банк пожаловался на него в комиссию по депутатской этике, и комиссия начала сбор материалов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/22/232131

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Издание «Известия» в публикации «У людей отнимают сельдей» пишет - селедка и карамель не должны считаться социально значимыми товарами, на которые государство может "замораживать" цены. С такой инициативой выступил Минпромторг. Раньше планировалось, что эти продукты войдут в список базового продовольствия. Потом чиновники передумали, а в качестве компенсации дополнили перечень гречкой…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141113/

(УНИАН)