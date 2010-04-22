Продление срока базирования ЧФ РФ не поссорит Киев и Брюссель

Брюссель. Продление срока пребывания российского флота в Украине не повлияет негативно на отношения Киева и Брюсселя. Такое мнение высказала в телефонном комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе эксперт Европейского политического центра Аманда ПОЛЬ.

“Я думаю, что отдельные люди в ЕС могут рассматривать соглашение как не очень позитивное для отношений между ЕС и Украиной, но, не думаю, что оно очень негативно повлияет на отношения на любом существенном уровне, я имею в виду, в частности, то, что переговоры о соглашении об ассоциации и другие будут продолжаться”, - сказала эксперт.

Она сказала, что лично для нее решение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не стало неожиданностью.

“Что является неожиданностью для меня – это срок, на который продлено пребывание. 25 лет – это очень долгий период, и почему бы не договориться о более коротком периоде? Я думаю, что этот срок достаточно шокирующий, и еще раз демонстрирует, что он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) имеет достаточно серьезные связи с Российской Федерацией”, - сказала А.ПОЛЬ.

Вместе с тем, по словам эксперта, ЕС, скорее всего, будет рассматривать вопрос о пребывании российского флота в Севастополе как внутренний вопрос Украины или как двусторонний вопрос Украины и России.

“Решение Украины разрешить пребывание Российского флота в Севастополе является внутренним делом Украины или, скорее, двусторонним вопросом между Украиной и РФ, и не должно негативно повлиять на отношения с ЕС. Возможно, будут определенные разочарования. Но В.ЯНУКОВИЧ никогда не говорил, что не будет продлевать пребывания флота в Крыму. Единственное, что может шокировать отдельных людей, это срок пребывания”, - сказала А.ПОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.