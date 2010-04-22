Янукович заявляет о политической стабилизации в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о политической стабилизации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной 50-дневному пребыванию в должности главы государства.

В своем вступительном слове В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «сегодня день идет за два», и поэтому он решил не ожидать 100 дней, а отчитаться за первые 50 дней пребывания в должности. Он подчеркнул, что согласованные действия Президента, правительства, парламентской коалиции позволили в краткие сроки сформировать новую власть по всей вертикали. Также это позволило провести глубокий анализ ситуации в стране, добавил В.ЯНУКОВИЧ.

«Вы знаете, что мы приняли страну в ужасном состоянии, и чтобы вытянуть ее, нам пришлось напряженно работать», - сказал Президент.

По его словам, дрязги между высшим руководством страны привели Украину фактически к разрушению. «А последние два года шло фактическое уничтожение экономики Украины и значительное ухудшение уровня жизни людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в последние годы происходило значительное политическое давление на экономику, в то время как “правительство фактически обслуживало одну политическую силу”. По мнению главы государства, все это значительно ухудшило последствия мирового экономического кризиса в Украине. При этом он привел несколько цифр. Так, по словам В.ЯНУКОВИЧА, падение ВВП в 2009 году составило 19%, падение производства - 22%.

«Мы очень сильно пострадали, как говорят, упали головой вниз», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что падение украинской экономики произошло в разы больше по сравнению с другими странами.