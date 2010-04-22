Правительство готовит инвестпроекты

Кабинет министров начал работу по подготовке и реализации серии серьезных инвестиционных проектов в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и транспортной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министр Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

«Мы собираемся много строить. И государственные средства будут составлять лишь небольшую часть. Ключевым станет привлечение частных инвестиций и кредитных ресурсов, в том числе, и международных», - сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, по результатам анализа инвестиционных проектов, которые разрабатывались предыдущей властью, правительство пришло к выводу, что их уровень кардинально ухудшился. «За прошедшие два года практически ничего не сделано, а те проекты, которые были наработаны нами в 2006-2007 годах, заморожены. Страна попросту перестала строить и обновлять инфраструктуру. Мы возобновим этот процесс», - заявил А.КЛЮЕВ.

В планах правительства – строительство инфраструктурных объектов: дорог, мостов, аэропортов, вокзалов, портовых терминалов и многое другое. Часть из них запланирована в рамках подготовки к чемпионату «Евро-2012», сообщил первый вице-премьер-министр. А.КЛЮЕВ также сообщил, что одним из ключевых направлений для привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов является внедрение проектов в сфере энергосбережения. По его словам, программа повышения энергоэффективности экономики Украины предполагает вложение 250 млрд. грн. до 2015 г.

«Кроме новых блоков АЭС, будем строить высоковольтные линии электропередач в Запорожской, Киевской, Ровенской областях и в Крыму», - заявил А.КЛЮЕВ. По его словам, правительство также начинает работу по реанимации отечественной титановой отрасли.

Первый вице-премьер-министр отметил, что большинство из этих проектов самоокупаемые и привлекательны для банков, а правительство лишь создаст необходимые условия.

Ключевая роль отведена Госагентству по инвестициям и инновациям и Нацагентству по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов, основным заданием которых является: координация работы всех министерств по подготовке высококачественных проектов и привлечение к их реализации инвесторов.

Правительство также планирует активно вести поиск новых технологий для базовых отраслей промышленности, обеспечить развитие угольной отрасли, повышение уровня технологий добычи угля.

Первый вице-премьер сообщил, что на рабочем совещании при участии руководителей ключевых министерств и представителей десятка крупнейших банков Украины обсуждались шаги по стабилизации банковской системы, проблемные вопросы, волнующие банкиров. «Мы договорились о взаимодействии, практически в ежедневном режиме, для ускорения возобновления кредитования реального сектора экономики», - сообщил он. По его мнению, сегодня банковская система имеет для этого достаточное количество средств.