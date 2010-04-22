Янукович говорит о возможности референдума

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности проведения референдума относительно пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал на пресс-конференции в Киеве.

У меня есть такое намерение - обсудить это с народом, с общественностью, я это запланировал, и я это буду делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что сначала нужно наработать законодательную базу относительно референдумов.

«Как только будет принята законодательная база для проведения референдумов в Украине, понятно, что таких вопросов будет очень много», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что нужно создать систему, в соответствии с которой определить вопросы, относительно которых нужно выяснять мнение народа. «Вопросы, я бы сказал так, которые очень тревожат общество, очень тревожат», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.