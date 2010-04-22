Янукович не исключает проведения референдума
Относительно пребывания ЧФ РФ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности проведения референдума относительно пребывания Черноморского флота России на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал на пресс-конференции в Киеве.
У меня есть такое намерение - обсудить это с народом, с общественностью, я это запланировал, и я это буду делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что сначала нужно наработать законодательную базу относительно референдумов.
«Как только будет принята законодательная база для проведения референдумов в Украине, понятно, что таких вопросов будет очень много», - отметил Президент.
Он подчеркнул, что нужно создать систему, в соответствии с которой определить вопросы, относительно которых нужно выяснять мнение народа. «Вопросы, я бы сказал так, которые очень тревожат общество, очень тревожат», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.