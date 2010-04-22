ГЛАВНОЕ на 22 апреля (день)

Экономические новости

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Соцполитика

Янукович: Квартплата и цена газа для населения останутся на прежнем уровне

Учитывая договоренности по цене на газ, достигнутые в результате переговоров президентов Украины и России 21 апреля, тарифы на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения в 2010 году подниматься не будут.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Я хотел бы сказать, что сегодня, когда экономика страны находится в таком тяжелом состоянии, это решение, как говорится, даст нам возможность очень существенно помочь нашей экономике. И это даст нам возможность не поднимать в этом году ни тарифы на газ, ни тарифы на жилищно–коммунальные услуги. Это даст нам возможность значительно стабилизировать большинство цен на товары народного потребления и поднять уровень роста экономики и конкурентоспособности разных отраслей экономики, в которых большая составляющая энергетических ресурсов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в результате подписанных дополнений к контрактам на закупку газа, уже в 2010 году при закупке 30 млрд куб. м удастся сократить расходы на его закупку до 3 млрд долл., а в последующие годы – до 4 млрд в год.

«На этот год составлено соглашение на 30 млрд. кубометров поставок газа, объем этой скидки будет приблизительно 3 млрд. долл. На следующий года увеличивается объем поставок газа до 40 млрд. – (скидка – УНИАН) на уровне 4 млрд. И с 2012 года мы будем ежегодно иметь снижение цены от существующей на то время цены по формуле – 30%», - заявил Президент Украины.

Также он отметил, что все вопросы о применении штрафных санкций за недобор газа «практически сняты».

Экономика

Правительство готовит инвестпроекты

Кабинет министров начал работу по подготовке и реализации серии серьезных инвестиционных проектов в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и транспортной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министр Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

«Мы собираемся много строить. И государственные средства будут составлять лишь небольшую часть. Ключевым станет привлечение частных инвестиций и кредитных ресурсов, в том числе, и международных», - сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, по результатам анализа инвестиционных проектов, которые разрабатывались предыдущей властью, правительство пришло к выводу, что их уровень кардинально ухудшился. «За прошедшие два года практически ничего не сделано, а те проекты, которые были наработаны нами в 2006-2007 годах, заморожены. Страна попросту перестала строить и обновлять инфраструктуру. Мы возобновим этот процесс», - заявил А.КЛЮЕВ.

В планах правительства – строительство инфраструктурных объектов: дорог, мостов, аэропортов, вокзалов, портовых терминалов и многое другое. Часть из них запланирована в рамках подготовки к чемпионату «Евро-2012», сообщил первый вице-премьер-министр. А.КЛЮЕВ также сообщил, что одним из ключевых направлений для привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов является внедрение проектов в сфере энергосбережения. По его словам, программа повышения энергоэффективности экономики Украины предполагает вложение 250 млрд. грн. до 2015 г.

«Кроме новых блоков АЭС, будем строить высоковольтные линии электропередач в Запорожской, Киевской, Ровенской областях и в Крыму», - заявил А.КЛЮЕВ. По его словам, правительство также начинает работу по реанимации отечественной титановой отрасли.

Первый вице-премьер-министр отметил, что большинство из этих проектов самоокупаемые и привлекательны для банков, а правительство лишь создаст необходимые условия.

Ключевая роль отведена Госагентству по инвестициям и инновациям и Нацагентству по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов, основным заданием которых является: координация работы всех министерств по подготовке высококачественных проектов и привлечение к их реализации инвесторов.

Правительство также планирует активно вести поиск новых технологий для базовых отраслей промышленности, обеспечить развитие угольной отрасли, повышение уровня технологий добычи угля.

Первый вице-премьер сообщил, что на рабочем совещании при участии руководителей ключевых министерств и представителей десятка крупнейших банков Украины обсуждались шаги по стабилизации банковской системы, проблемные вопросы, волнующие банкиров. «Мы договорились о взаимодействии, практически в ежедневном режиме, для ускорения возобновления кредитования реального сектора экономики», - сообщил он. По его мнению, сегодня банковская система имеет для этого достаточное количество средств.

Финансы

Тигипко примет участие в собрании ВБ и МВФ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во главе украинской делегации в ближайшее время намерен вылететь в Вашингтон для участия в ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Как сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьера, в ходе визита украинская сторона намерена обсудить условия для реализации новой программы сотрудничества с МВФ.

"Переговорный процесс будет нелегким. Ключевое наше задание на данном этапе - убедить Совет директоров Фонда в реалистичности бюджета Украины на 2010 год", - заявил С.ТИГИПКО накануне визита.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины подготовило проект бюджета на 2010 год, согласовав основные параметры с МВФ.

В документ заложено: рост ВВП должен составить 3,7%, номинальный ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., ожидаемая инфляция – 13,1% (декабрь к декабрю) и 12,2% в среднегодовом исчислении. Дефицит бюджета должен быть не более 6% ВВП.

Украина ожидает получить от МВФ на реализацию новой программы сотрудничества 12 млрд. долларов в течение 2,5 года.

ТЭК

Россия и Украина активизируют работу над консорциумом по ГТС

Россия и Украина интенсифицируют работу по созданию консорциума для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко в четверг журналистам, сообщает РИА Новости.

"Мы поручили российско-украинскому подкомитету по сотрудничеству интенсифицировать работу, в том числе по консорциуму для модернизации ГТС. Мы от этой идеи не отказываемся", - сказал Шматко.

Эксперты критикуют газовые договоренности

Украинские энергетические эксперты критикуют последние договоренности Украины и России по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Назвать успехом эти переговоры можно с большой натяжкой, потому что успехом бы это было, если бы не было соглашения по Черноморскому флоту», - сказал эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

По его словам, «формула осталась той же, и «Газпром» будет получать все те же деньги, которые он получал. Таким образом, косвенно в результате этих переговоров российское государство делает все чтобы поддержать своего монополиста, который испытывает большой дифицит инвестиционных ресурсов. Выигрыш «Газпрома» на лицо»

При этом он добавил, что «безусловно, выигрывает и НАК «Нафтогаз Украины» - он платит меньше. Таким образом, экономя средства, он имеет шанс, хотя и призрачный, выйти из своего тяжелого финансового положения».

Однако, по его мнению, «не меняя цен на внутреннем рынке, не обеспечивая платежной дисциплины, не обеспечивая прозрачности движения денег… - выиграть невозможно».

Экс-представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, в свою очередь, отметил, что «есть некоторые позитивные изменения, есть еще невыясненные вопросы».

«Выигрывает экономика, выигрывает частично НАК «Нафтогаз Украины»… а те вопросы, которые касаются Черноморского флота, я их воспринимаю как в плохом сне – очень негативно… Я жду прямого эфира руководителей нашего государства по итогам переговоров», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как отметил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК, «Украина себя не защитила, мы не получили гарантии заполнения наших газопроводов… Выиграли олигархи, которые и привели этих людей к власти».

«Вопрос флота нами проигран не столько на сегодня, сколько на будущее, кроме финансовых проблем, мы себя связали в наших дальнейших действиях. Украина даже не будет свободной в выборе своей внешней политики еще долгое время», - отметил А.ТОДИЙЧУК.

Новое газовое соглашение со временем будет пересмотрено

Директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» Финского института международных дел Аркадий МОШЕС считает, что новое соглашение по газу между Украиной и РФ не станет окончательным.

Об этом он заявил в телефонном комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Что касается собственно соглашений газовых, что-то мне подсказывает, что эти соглашения – не последние. И на протяжении последних 10 лет или 15, нам всем приходилось неоднократно слышать, что вот сейчас вопрос о газе наконец-то решен, и никогда он не был решен», - сказал эксперт.

Он отметил, что при этом всегда к газовым вопросам все время возвращались по разным причинам.

«Сейчас такими причинами станет то, что Россия безусловно нуждается в экспортных доходах, Россия нуждается в улучшении общей экономики своих газовых проектов в Европе и поэтому, думаю, манипуляции с ценами будут продолжаться», - сказал А.МОШЕС.

Он отметил, что способствовать этому, очевидно, будет отсутствие прозрачной схемы ценообразования на газ.

«То есть, когда у вас нет «Х», то есть точки, от которой вы будете отнимать 30%, оно всегда будет вызывать вопросы. А поскольку платить украинскому руководству теперь уже мало чем остается, то можно ожидать, что при следующем повороте в газовой сфере оно вновь окажется в достаточно непростой ситуации, и вот уже тогда мы посмотрим, как оно будет из этого исходить», - сказал эксперт.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 21 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 21 апреля и сегодня составляет 10,56/10,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,48-10,61 грн./евро, по продаже – в пределах 10,63-10,72 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 апреля, повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2657/0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2705 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,57/10,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,48-10,61 грн./евро, по продаже – в пределах 10,64-10,72 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 апреля, повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2666 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2729 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,926, к евро – 10,59944, к российскому рублю – 0,27246.