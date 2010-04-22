КС не захотел рассматривать представление Ющенко

Конституционный Суд отказал бывшему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в рассмотрении его представления относительно конституционности пребывания на территории Украины иностранных военных баз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как отметили в пресс-службе, такое решение было принято судьями суда 20 апреля.

В открытии производства отказано в связи с неподведомственностью этого вопроса Конституционному Суду, объяснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2010 года В.ЮЩЕНКО обратился в КС с просьбой разъяснить использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований.

Пункт 14 раздела XV «Переходных положений» Конституции свидетельствует, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Часть 7 статьи 17 Конституции свидетельствует, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.