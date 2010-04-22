Главное на 22 апреля (вечер)

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что до конца года финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» будет сбалансировано и государственная монополия перестанет быть убыточной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции с представителями региональных и центральных СМИ.

«НАК «Нафтогаз Украины», которая по своей природе не может быть убыточной, – его сделали убыточным. Сначала сделали донором всей экономики, издевались, и довели почти до банкротства. Сейчас его нужно спасать», - подчеркнул Президент.

Как заверил В.ЯНУКОВИЧ, до конца этого года финансовое состояние этой государственной монополии будет сбалансировано на 100%.

Модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы это (модернизацию ГТС – УНИАН) предлагаем, как альтернативу строительства «Южного потока». Потому, что «Северный поток» уже не остановить – он уже строится. Доигрались до того, что начали строить и обходить Украину с юга и севера. Поэтому мы сейчас ищем возможность, как договориться, чтобы Украина оставила как минимум объемы, те, которые может транспортировать по существующей ГТС – около 125 млрд кубов газа», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также назвал три ступени модернизации и расширения возможностей транзитных путей. Прежде всего, отметил Президент, необходимо построить участок Багородчаны-Ужгород, в результате чего удастся увеличить объем прокачки на около 10 млрд кубометров газа в год. Затем необходимо модернизировать ГТС с тем, чтобы увеличить скорость прокачки газа – это позволит увеличить объемы прокачки на 20-25 млрд кубометров. И третьим этапом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, будет прокладка фактически новой трубы, параллельно существующей.

Кроме того, Президент отметил, что в ходе переговоров с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 21 апреля в Харькове результатов по снижению цены удалось достичь, не поднимая вопроса, касающегося ГТС. «Мы искали другие пути, чтобы не затрагивать ГТС», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

НАК «Нафтогаз Украины» просит правительство компенсировать из Государственного бюджета в полном объеме убытки, полученные в результате реализации природного газа предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений по льготным ценам.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его информации, отмеченные убытки компания предлагает компенсировать из общего фонда Государственного бюджета с применением механизма, аналогичного действующему механизму компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, которая потребляется населением, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №49 от 14.01.09 г.

При этом, начиная со второго полугодия текущего года, цена реализации природного газа предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений должна быть установлена на уровне не ниже закупочной цены, а удешевление стоимости импортированного природного газа для потребностей отмеченных предприятий компания предлагает обеспечить путем предоставления соответствующей субвенции из Госбюджета, определив распорядителем бюджетных средств профильное министерство.

Также собеседник Агентства отметил, что по предварительным расчетам НАК «Нафтогаз Украины», в результате разницы между ценами закупки и реализации импортированного природного газа предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений на протяжении первого полугодия 2010 года компания получит убытки в сумме свыше 1 млрд. грн.

Россия обнулит вывозные пошлины на газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

«Хочу подчеркнуть, что «Газпром» тут ни при чем, как это ни покажется странным. Ни компания «Газпром», ни ее акционеры от этого снижения не пострадают, скидка будет за счет обнуления вывозной таможенной пошлины для Украины», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что 30-процентная скидка для Украины будет сделана за счет бюджета Российской Федерации.

В тоже время он подчеркнул, что это исключительный случай.

«У нас очень много партнеров в энергетике и в газовой сфере в том числе, но у нас нет необходимости так, как это делают многие другие страны, строить наши военные базы по всему миру… Что касается Крыма – это исключительный случай, так сложилось исторически. И по этому поводу прошу наших партнеров не беспокоить и с аналогичными просьбами к нам не обращаться», - подчеркнул В.ПУТИН.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на май 2010 года на 4,3% – до 474,19 грн. за МВт/ч, по сравнению с установленной для апреля.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ (№401 от 21 апреля т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Финансы

Официальная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО сегодня отбыла в Вашингтон для участия в Весеннем собрании управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые состоятся 24-25 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Во время официального визита в США запланированы встречи С.ТИГИПКО с руководством МВФ, Всемирного банка, представителями американских деловых кругов и средствами массовой информации.

Во время встреч будут обсуждаться вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ в рамках новой программы stand-by и перспективы привлечения средств по проектам Всемирного банка.

По мнению вице-премьер-министра, который является Управляющим от Украины во Всемирном банке, продолжение сотрудничества с МВФ и Всемирным банком чрезвычайно важно для Украины, поскольку станет положительным сигналом международным инвесторам.

Также С.ТИГИПКО во время визита в Вашингтон проведет ряд важных двусторонних встреч, во время которых будет рассматриваться вопрос углубления дальнейшего сотрудничества между Украиной и США, отметили в Кабмине.

АКБ «Укрсоцбанк» (г. Киев) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, сократил прибыль в 35 раз – до 1,538 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 3% и на 1 апреля 2010 года составили 42,211 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 39,084 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 36,168 млрд. грн. Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,3% – до 6,043 млрд. грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) в I квартале 2010 года получил 3,2 млрд. грн. убытка против 1,5 млн. грн. прибыли за соответствующий период 2009 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 25% и на 1 апреля 2010 года составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 0,5% - до 5,381 млрд. грн., обязательства - уменьшились на 15%, до 10,752 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 8,409 млрд. грн., собственный капитал сократился на 53% - до 2,043 млрд. грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9250 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9240/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2722 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2721/0,2722 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2717/0,2718 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 29,169 рублей за доллар (+0,049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3416/1,3418 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3347/1,3349 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6225/10,6370 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6155/10,6225 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5725/10,5785 грн./евро.

(УНИАН)