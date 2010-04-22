Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заверяет, что ЕС будет поддерживать процесс реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.ФЮЛЕ сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

“Я заверил министра, что ЕС будет всеми возможными средствами, имеющимися у него в наличии, поддерживать процесс реформ Украины, в частности через повышение финансовой помощи”, - сказал он.

Ш.ФЮЛЕ отметил ведущую роль Украины во внедрении проекта Восточного партнерства. По его словам, Украина и ЕС разделяют общее понимание того, что новые договорные отношения, которые сейчас прорабатываются и которые включают в себя и экономическую интеграцию, поднимут отношения между Украиной и ЕС на новый качественный уровень. “Это особенные договоренности, и если Украине и ЕС удастся их полностью внедрить, то это намного больше приблизит Украину к ЕС”, - сказал Еврокомиссар, добавив, что уровень отношений, заложенный между Украиной и ЕС, отвечает тем планам, которые ставит перед собой украинское правительство относительно осуществления экономических реформ.

“Главное, на что мы ориентируемся в нашей работе - все, что мы делаем должно отвечать тому плану реформ, которые разрабатывает украинское правительство”, - добавил он.

Ш.ФЮЛЕ приветствовал решение Украины во время последнего саммита в Вашингтоне относительно отказа от высокообогащенного урана. “Мы приветствуем обязательство, которое взяла на себя Украина избавиться от высокообогащенного урана до 2012 года. Это ставит Украину среди стран лидеров по ядерной безопасности и нераспространению ядерного оружия”, - сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО отметил, что необходимость визита Ш.ФЮЛЕ в Украину обусловлена общим стремлением Украины и ЕС определить ключевые приоритеты двусторонних отношений на ближайшую перспективу.

По словам министра, на сегодня Украина и ЕС имеют достаточно благоприятные условия, чтобы двигаться вперед. “Мы обеспечим этот процесс реальными действиями, направленными на осуществление системных внутренних реформ. Для нас продвижение в направлении интеграции к ЕС и реформы, которые мы проводим, - вещи, которые друг друга дополняют”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, во время переговоров с Ш.ФЮЛЕ были обсуждены вопросы помощи со стороны Еврокомиссии в работе Комитета по экономическим реформам, который создан в Администрации Президента.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина и ЕС готовы к качественному и динамичному углублению отношений. В первую очередь, это касается ключевых тем повестки дня: переговоров по соглашению об ассоциации включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, дальнейшей либерализации визового режима, подготовки “дорожной карты” внедрения безвизового режима, интеграции энергетических секторов Украины и ЕС.

“Мы обсудили эти вопросы и определили параметры сотрудничества на будущее”, - отметил министр.