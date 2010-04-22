Литвин: во вторник ВР планирует ратифицировать соглашение по ЧФ РФ

Во вторник в Верховной Раде Украины предусматривается ратификация соглашения Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что со спикером Госдумы РФ Борисом ГРЫЗЛОВИМ достигнута договоренность, что во вторник состоится одновременная ратификация соглашения как ВР, так и Государственной думой России.

По его словам, предусматривается проведение внеочередного заседания Государственной думы России для проведения такой ратификации.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что завтра подписанные документы будут в ВР Украины, и с ними смогут ознакомиться народные депутаты Украины.

На вопрос журналистов по поводу возможного блокирования оппозицией работы парламента во вторник, В.ЛИТВИН ответил, что «это не выход». «Это приведет к столкновению», - сказал он.

Спикер сказал, что сегодня будут искать поводы для гражданского противостояния в Украине. Он подчеркнул, что нельзя решать вопрос «путем блокирования и путем выяснения отношений».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.