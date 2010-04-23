ЕК планирует оказать Украине техническую помощь

Европейская комиссия планирует оказать Украине техническую помощь в проведении реформ, которые разрабатывает созданный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Комитет экономических реформ.

Об этом заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ в четверг во время встречи в Киеве с главой Украинского государства, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ информировал Ш.ФЮЛЕ относительно соглашений, подписанных вчера в Харькове во время встречи президентов Украины и России.

«Вы, по-видимому, знаете о решении, которое мы приняли с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Это решение позволяет сократить дефицит бюджета Украины и сбалансировать бюджет «Нафтогаза Украины», что, кроме прочего, позволит НАКу начинать возвращать долги своим кредиторам», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что улучшение ситуации в этом плане добавляет оптимизма.

«В такой ситуации наш Комитет экономических реформ будет работать более уверенно, и уже в этом году мы предпримем первые шаги относительно реформ в экономике Украины», - отметил Президент.

Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить переговоры по ряду вопросов, касающихся взаимоотношений Украины и ЕС.

«Конечно, мы надеемся, что в этом году нам удастся завершить процесс создания зоны свободной торговли с ЕС, получить дорожную карту относительно безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза. И, конечно, мы будем работать над тем, чтобы уже в нынешнем году заключить с ЕС соглашение об ассоциации», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что в настоящее время в нашем государстве продолжается активная работа по гармонизации украинского законодательства с европейским.

Со своей стороны Ш.ФЮЛЕ еще раз отметил, что вопрос пребывания на территории страны военных баз других государств полностью лежит в суверенной компетенции Украины.

По словам Еврокомиссара, вопрос о продлении сроков пребывания ЧФ на территории Украины является «правом Украины как суверенного государства».