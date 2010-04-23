Правительство Бельгии подало в отставку, король пока не принял решения по этому вопросу.

Об этом сообщают сегодня бельгийские СМИ.

Согласно информации интернет-версии газеты “Le Soir”, вчера премьер-министр Бельгии Ив ЛЕТЕРМ одобрил решение просить короля об отставке.

Это решение бельгийского премьера было принято после того, как одна из партий коалиции - фламандская OpenVLD - объявила о выходе из правительства.

Решение об отставке было одобрено в четверг на срочно созванном заседании правительства Бельгии.

Кризис был спровоцирован невозможностью прийти к согласию относительно разделения региона Bruxelles-Hal-Vilvoorde – центрального региона страны, на две части по языковому признаку.

Как сообщалось, в Бельгии три официальных языка: французский, голландский и немецкий. Брюссель – франкоязычный город, который окружен голландско-язычной провинцией.

С 1 июля этого года Бельгия будет председательствовать в ЕС. Этот вопрос может повлиять на сохранение действующего правительства до конца года.