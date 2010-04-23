Анонс на 23 апреля

Парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информации проведет совещание по вопросам формирования Государственного бюджета Украины.

***

Состоится заседание итоговой Коллегии Министерства труда и социальной политики Украины.

***

Пресс-конференция на тему: «Облигации вместо денег для расчетов за НДС: что делать с подарком государства?». Приглашены: Анатолий Кинах, председатель УСПП; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Вячеслав Кредисов, председатель правления Всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация», член Совета предпринимателей при КМУ; Ярослав Месяц, председатель партии малого и среднего бизнеса.

***

Пресс-конференция на тему: "Уполномоченные рейтинговые агентства и перспективы развития рынка рейтингования в Украине". Участники: Роман Алавердов, директор ООО "Рейтинговое агентство "ІВІ-рейтинг"; Игорь Андрусик, начальник департамента рейтингов финансового сектора ООО "Рейтинговое агентство "ІВІ-рейтинг"; Леонид Долинский, директор по развитию Национального рейтингового агентства "Рюрик".

***

Пресс-конференция на тему: "Что дальше? Энергетические перспективы Украины после подписания газового договора с Россией". Участники: Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова; Валентин Землянский, независимый эксперт по энергетических вопросам.

***

Пресс-конференция на тему: «Безопасность украинских АЭС. Риск техногенных катастроф». Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; эксперт Национального экологического центра Украины Алексей Пасюк.

***

Круглый стол на тему: "Засекречивание генеральных планов городов Украины - стратегическая необходимость или рудимент закрытого общества?". Организатор - Восточноукраинский центр общественных инициатив.

***

Круглый стол на тему: «Потребляй ответственно», организованный ЗАО «Укрпиво» и посвященный обсуждению социальных инициатив отрасли. Участники: Галина Коренькова, ген. директор ЗАО «Укрпиво»; Андрей Губка, вице-президент Зоны АВ-ІнБев; Кнуд Нильсен, менеджер по связям с общественностью группы «Carlsberg»; Игорь Тихонов, ген.директор ЗАО «Сармат»; Игорь Товкач, исполнительный директор ЗАО «Укрпиво». Будут рассмотрены инициативы, направленные на: разработку и утверждение Национальной алкогольной политики; пропаганду воспитания подростков в семье, школе; запрещение потребления алкоголя несовершеннолетними; воспитание культуры употребления алкогольных напитков, информирования о запрещении распития алкоголя в неразрешенных местах и т.п.

***

13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция городского председателя города Коростеня на тему: «Кто и как сделал невозможным детское питание в Коростене?" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Президент України 2005-2010 рр., лідер «Нашої України» Віктор Ющенко дасть прес-конференцію щодо ситуації, пов’язаної зі зрадою керівництвом країни національних інтересів.

***

У Міністерстві фінансів України буде представлено стратегію реформ за напрямом «Стабілізація державних фінансів». Зазначена Стратегія була розроблена робочою підгрупою групи «Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат» Комітету з питань економічних реформ при Президентові України. Основними питаннями для обговорення стануть: цільове використання державних коштів, реформування системи пільг, підвищення рівня доходів населення тощо. Форма обговорення – круглий стіл під головуванням заступника Міністра фінансів Анатолія Мярковського. У заході також візьмуть участь заступник Міністра економіки, Міністра праці та соціальної політики, Голова КРУ, фахівці Міністерства фінансів України та інших державних структур, а також представники від громадськості.

***

16-00 - Состоится второй этап XII съезда Партии регионов. На съезде предполагается выступление Президента Украины Виктора Януковича. В повестке дня запланировано рассмотрение вопроса о переизбрании руководства партии.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.