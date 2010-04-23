ЕС имеет все основания либерализовать визовый режим для украинцев

Европейский Союз имеет все основания либерализовать визовый режим для граждан Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с членом Европейской комиссии по вопросам расширения ЕС и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Глава украинского правительства отметил, что переговоры об отмене визового режима начались еще в 2004 году. По его словам, сегодня Украина выполнила подавляющее большинство поставленных Европейским Союзом требований. «Мы выполняем соглашение относительно реадмисии. У нас нет проблем с определением границ и организацией пограничного контроля. Паспортами с биометрическими данными мы готовы обеспечить наших граждан на протяжении полгода», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр отметил, что Украина ожидает активизации со стороны Европейского Союза.

«Для граждан Украины, которые положительно воспринимают идею европейской интеграции и знают, что визовый режим для граждан ЕС отменен пять лет назад, достаточно непонятным является отсутствие шагов навстречу, вместо этого сохранение часто унизительной процедуры получения виз. Поэтому мы ожидаем активизации решения Европейской комиссии в этом вопросе», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, что Европейский Союз готов и дальше работать над этим вопросом: «На будущей неделе состоится заседание совместного комитета по вопросам упрощения визового режима, и на основе положений визового кодекса, а также на основе опыта Украины, мы будем рассматривать поправки к визовому режиму».

Кроме того, он отметил, что ЕС имеет позитивный опыт внедрения дорожных карт для введения безвизового режима с западно-балканскими странами. По словам Ш.ФЮЛЕ, на сегодня есть все предпосылки для того, чтобы Украина выполнила конкретные действия для согласования дорожной карты на саммите Украина-ЕС, который состоится в октябре.

«Украина на сегодня имеет четкую перспективу получить конечный результат», - отметил он.