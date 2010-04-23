Депутаты против продления базирования ЧФ России
09:02, 23 апреля 2010Разное
0
Проект постановления
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о неприемлемости Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Авторами документа являются народные депутаты Борис ТАРАСЮК (“Наша Украина – Народная самооборона”) и Олег БИЛОРУС (БЮТ).
Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter