ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Налоговая шкала Бродского», в котором пишет - предпринимателей, работающих по упрощенной системе, ждет повышение ставок единого налога и сокращение перечня видов деятельности, по которым они могут работать…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/nalogovaja-shkala-brodskogo-139818/

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Также «Дело» в материале «Рейтинг Forbes: Банки богаче нефтяников» пишет – журнал Forbes составил рейтинг 2000 крупнейших компаний мира. По сумме четырех показателей - капитализация, продажи, прибыль и активы - победителем стал американский банк JPMorgan Chase…

http://delo.ua/biznes/kompanii/rejting-forbes-banki-bogache-neftjanikov-139815/

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«Дело» в материале «Экс-министры Тимошенко завязли в генпрокуратуре» пишет – Генеральная прокуратура возбудила свыше 30 уголовных дел в связи с нецелевым использовыванием бюджетных средств прежним правительством Тимошенко…

http://delo.ua/vlast/politika/eks-ministry-timoshenko-zavjazli-v-genprokurature-139816/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Доллар на выданье» пишет – Кабинет министров по просьбе банкиров начал подготовку документов, направленных на восстановление валютного кредитования предприятий, не имеющих валютной выручки. Участники рынка говорят, что доверие к доллару подорвано, но низкая стоимость валютных ресурсов может сделать их доступными для клиентов. Для этого необходимо снизить нормы резервирования под такие займы, но в Нацбанке не хотят резко менять кредитные правила…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1358834

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Антимонопольный комитет прервал соединение» пишет – слияние "Киевстара" и "Украинских радиосистем" (УРС; TM Beeline) оказалось под вопросом, хотя сделка по созданию объединенной VimpelCom Ltd закрылась два дня назад. Компания "Астелит", среди акционеров которой – структуры бизнесмена Рината Ахметова, добилась от АМК пересмотра ранее выданного разрешения на сделку. В течение месяца комитет определит, какие ограничения наложить на VimpelCom. Возможно, компании придется продать часть бизнеса, например некоторые частоты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1358808

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Издание «Экономические известия» в материале «Дороги продолжают занимать» пишет – «Укравтодор» может подписать очередное кредитное соглашение с международными финансовыми организациями на сумму 900 млн. евро. Главное условие кредиторов - получение государственных гарантий. Исходя из этого, эксперты сомневаются в возможности привлечения в этом году столь значимой суммы…

http://eizvestia.com/markets/full/4196426

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Также «Экономические известия» в публикации «МВФ понравится дешевый газ» пишут – Киев предложит МВФ свой вариант сотрудничества на ближайшие два с половиной года. Скорее всего, финансовый институт оценит старания украинских властей и согласится на возобновление кредитования нашей страны. Переговоры состоятся 24-25 апреля в Вашингтоне, туда отправилась делегация Украины, ее возглавляет Тигипко…

http://eizvestia.com/state/full/4196431

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«Газета по-киевски» в материале «Авиастроение: рубли ваши, идеи наши» пишет – совместному российско-украинскому авиапредприятию, похоже, все-таки быть. Вчера мэр Запорожья Евгений Карташов заявил, что соответствующее решение было принято в одном пакете в ходе харьковских переговоров о скидке на газ и судьбе Черноморского флота. Правда, начинка последних созданных «Антоновым» самолетов и так на 70% была российской…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/23/060807.html

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«Газета по-киевски» в материале «Директор Института урбанистики Генрих Фильваров:«Донецк – разбогатевший простолюдин, а Киев – обедневший аристократ» подает интервью доктора архитектуры, который рассказал изданию о Киеве, Евро-2012, о соперничестве украинских городов…

http://mycityua.com/articles/interview/2010/04/23/054351.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В День Киева будет лазерное шоу и дегустация шашлыков» пишет – Киевские власти утвердили программу празднования Дня Киева. В этом году она будет как никогда разноплановой - от байкерских гонок до фестиваля шашлыков. Да и гулять столица будет четыре дня - с 27 мая по 30-е…

http://www.segodnya.ua/news/14132376.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Во что обойдется Украине скидка на газ для олигархов?» пишет – харьковские договоренности можно назвать полной победой Кремля. Что касается Нафтогаза, то "скидка" подорвет его доходы от транзита. Янукович может похвастаться разве что 30% скидкой для владельцев промпредприятий…

https://economics.unian.net/rus/detail/44366

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Дороже Бразилии» пишет – Минфин после более чем 10-летнего перерыва занял деньги за рубежом. Спрос на новый российский долг почти впятеро превысил предложение…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/23/232302

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Издание «Ведомости» в материале «Авария, дочь ГИБДД» пишет – Генпрокуратура РФ обвинила дорожную милицию в искусственном осложнении дорожных ситуаций и неправомерном ухудшении статистики…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/23/232303

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Издание «Известия» в публикации «Франклину» пририсовали чернильницу» пишет - Министерство финансов США представило новую стодолларовую купюру, которая будет введена в обращение с февраля 2011 года. От "предшественницы" ее отличают два новых защитных знака: трехмерная лента, расположенная посередине банкноты, и колокольчик в чернильнице…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141112/

(УНИАН)