Несмотря на экономическую нестабильность в стране, компания «Фокстрот. Техника для дома» продолжает лидировать на украинском рынке бытовой техники и электроники. Благодаря замещению неэффективных торговых точек магазинами в более удобных местах расположения, географическое покрытие сетями в Украине, а также представленность магазинов в городах не изменились.

По данным пресс-службы компании, с начала 2010 года компания «Фокстрот. Техника для дома» открыла 6 новых объектов: 2 гипермаркета «FoxMart» (торговой площадью 4 050 кв.м.) и 4 супермаркета «Фокстрот» (торговой площадью 3 415 кв.м.). Также была увеличена площадь 2 супермаркетов «Фокстрот». Открытие новых объектов сопровождается также тщательным анализом эффективности существующих торговых точек. Причем условия работы каждого магазина анализируются индивидуально. Детально рассматриваются доходные и расходные статьи каждого магазина, включая поток посетителей, расположение и работу конкурентов, потребительский спрос и предпочтения. Вследствие такого анализа, в первом квартале 2010 года компании закрыла 10 нерентабельных объектов: 6 гипермаркетов «FoxMart» и 4 супермаркета «Фокстрот».

«Замещение неэффективных торговых точек другими объектами в более удобных местах расположения – естественный процесс развития успешной розничной сети. Данные действия позволяют сохранить представленность магазинов в конкретном городе, а также общее географическое покрытие по Украине, удерживая тем самым долю рынка конечного потребления БТиЭ на уровне более 20%. Если это совсем небольшой населённый пункт, но анализ спроса демонстрирует потребительскую заинтересованность в технике, то супермаркет электроники там не закроется. Даже если на первый взгляд кажется, что место для подобного объекта не совсем удачное. Торговые точки могут перемещаться, переформатироваться, увеличиваться либо уменьшаться. Каждый магазин рассматривается отдельно, и решение принимается индивидуально», - пояснил в.и.о. исполнительного директора компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий ПОНОМАРЕНКО.

Сегодня сети «Фокстрот. Техника для дома» и «FoxMart» представлены в 102 областных и районных центрах Украины. Общая торговая площадь сетей составляет более 200 тыс. кв. м. До конца 2010 года компания планирует увеличить общую торговую площадь сетей на 10%.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 22 апреля 2010 года компания насчитывает 268 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 201 супермаркет, сеть «FoxMart» - 34 гипермаркета, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.