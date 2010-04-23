В США индекс цен производителей вырос на 0,7%

11:02, 23 апреля 2010
Разное
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США. В марте 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 6%.

США. В марте 2010 года базовый индекс цен производителей вырос на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 0,9%.

Комментарий. В целом, такого рода рост цен позволит американской промышленности быстро компенсировать свои убытки от кризиса.

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