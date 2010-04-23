В Англии уровень безработицы сократился до 4,8%, зарплата выросла на 2,3%

Великобритания. В марте 2010 года уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 4,8%.

Великобритания. В феврале 2010 года средняя заработная плата, с учетом бонусов, выросла на 2,3%, по сравнению с февралем 2009 года.

Комментарий. Безработица снижается, заработная плата растет. Классическая модель развития экономики, согласно учебникам.