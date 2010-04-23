Чистая прибыль Coca-Cola Co выросла на 20%, PepsiCo Inc. – на 26%

11:13, 23 апреля 2010
Разное
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США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль Coca-Cola Co  увеличилась на 20%. 

США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль PepsiCo Inc.  увеличилась на 26%. 

Комментарий. Конкуренция двух гигантов продолжается. На этот раз с небольшим отрывом победила PepsiCo. Но это еще не  конец соревнованию двух ударников капиталистического рынка.

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