Чистая прибыль Coca-Cola Co выросла на 20%, PepsiCo Inc. – на 26%
11:13, 23 апреля 2010Разное
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США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль Coca-Cola Co увеличилась на 20%.
США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль PepsiCo Inc. увеличилась на 26%.
Комментарий. Конкуренция двух гигантов продолжается. На этот раз с небольшим отрывом победила PepsiCo. Но это еще не конец соревнованию двух ударников капиталистического рынка.
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