Чистая прибыль Coca-Cola Co выросла на 20%, PepsiCo Inc. – на 26%

США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль Coca-Cola Co увеличилась на 20%.

США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль PepsiCo Inc. увеличилась на 26%.

Комментарий. Конкуренция двух гигантов продолжается. На этот раз с небольшим отрывом победила PepsiCo. Но это еще не конец соревнованию двух ударников капиталистического рынка.