Microsoft, Yahoo!, Apple наращивают прибыль

США. По итогам первого квартала 2010 года прибыль Microsoft Corp выросла на 35%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

США. По итогам первого квартал чистая прибыль Yahoo! выросла более чем в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

США. По итогам первого полугодия 2009-2010 года чистая прибыль Apple выросла на 66,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Комментарий. Американские корпорации решили максимально выжать прибыль из экономического подъема. Акционеры жаждут чуда, и они его получат.