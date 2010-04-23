Крупные предприятия Украины увеличивают доходы
11:26, 23 апреля 2010Разное
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Украина. По итогам 2009 года Алчевский коксохимический завод получил чистую прибыль в 2,7 раза больше, по сравнению с предыдущим годом.
Украина. По итогам первого квартала 2010 года компания ОАО «Днепроэнерго» сократила чистый убыток в 3,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарий. Для украинских предприятий кризис миновал. Теперь важно не забыть, что бизнес требует радикальных реформаторских решений, при этом мощных инвестиций.
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