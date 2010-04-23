Средний уровень дефицита бюджетов стран ЕС в 2009г. составил 6,3% ВВП

11:29, 23 апреля 2010
Разное
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Еврозона. По итогам 2009 года, средний уровень дефицита госбюджетов стран ЕС  составил 6,3% ВВП, более чем вдвое превзойдя пороговое значение в 3% ВВП. 

Ирландия. По итогам 2009 года, дефицит госбюджета составил 14,3% ВВП страны.

Греция. По итогам 2009 года, дефицит госбюджета составил 13,6% ВВП страны.

Комментарий. В 2008 году средний дефицит госбюджета стран еврозоны составлял 2%. Столь мощный рост дефицита выглядит угрожающе.  

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