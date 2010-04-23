Главное на 23 апреля (день)

Финансы

Дефицит платежного баланса Украины в I квартале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (5 млрд. 225 млн. долл.), сократился в 7,8 раза – до 0,673 млрд. долл.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Национального банка Украины данных о платежном балансе.

По данным НБУ, за январь-март 2010 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 69 млн. долл. (в январе-марте 2009 года дефицит текущего счета составлял 654 млн. долл.), что обусловлено сокращением отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (до 528 млн. долл. против 780 млн. долл. за I квартал 2009 года). Кроме того в связи с сокращением процентных выплат по инвестициям отрицательное сальдо доходов уменьшилось более чем в 2 раза раза.

В марте 2010 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 239 млн. долл. против 392 млн. долл. в марте 2009 года.

За январь-март 2010 года отрицательное сальдо финансового счета платежного баланса составило 604 млн. долл., что почти в 8 раз меньше, чем за соответствующий период 2009 года (4,7 млрд. долл.). По итогам марта 2010 года зафиксировано положительное сальдо по финансовому счету – 1,271 млрд. долл. против отрицательного – 897 млн. долл. в марте 2009 года.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину в I квартале 2010 года составили 977 млн. долл., что всего на 11% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (883 млн. долл.). При этом по итогам марта 2010 года объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину составили 508 млн. долл. против 275 млн. долл. в марте 2009 года.

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора в I квартале составило 1,2 млн. долл., что на 22% меньше, чем в I квартале прошлого года (1,6 млрд. долл.). Rollover за 3 месяца 2010 года составил 79%, для банковского сектора этот показатель составлял 77%, для реального - 82%.

По долговым операциям сектора государственного управления чистые привлечения составили 36 млн. долл.

Объемы прироста наличной валюты вне банков в I квартале 2010 года составляли 1,4 млрд. долл., что почти втрое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (4,1 млрд. долл.).

Кабинет министров Украины намерен сократить дефицит государственного бюджета в 2010 году приблизительно на 0,6%.

Об этом УНИАН сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Дефицит государственного сектора управления – 5%. А что касается «Нафтогаза», то, учитывая, что в течение четырех месяцев мы давали им дотацию, то дефицит остается где-то приблизительно 0,37%. Сейчас мы как раз уточняем цифры… Так что дефицит бюджета снижается где-то на 0,6 пункта», - сказал он.

Он также сообщил, что сегодня на заседании Кабинета министров был детальным образом рассмотрен проект госбюджета на 2010 год и он требует еще некоторых доработок для подачи на рассмотрение Верховной Рады.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2708/0,2711 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5005/10,5145 грн./евро, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3262/1,3264 долл./евро (четверг, 22 апреля, - 1,3416/1,3418 долл./евро).

В четверг, 22 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.

Новости ТЭК

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом году увеличиваться не будут.

Об этом заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ, комментируя снижение цены на российский газ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По оценкам министра, новая цена на газ может составить 210-220 долл./тыс. куб. м, что гарантирует тарифную стабильность и уверенность для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

«Убежден, что в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги не будут увеличиваться. В тех городах, где цены отвечают себестоимости тарифов, потребителям волноваться не стоит, однако там, где тарифы занижены, они будут пересмотрены», - сказал министр.

В частности, это касается ситуации в столице, где уровень тарифов на 50% меньше экономически обоснованных.

«Здесь необходимо искать пути решения этой проблемы: или найти деньги в городском бюджете и покрывать разницу за счет муниципалитета, или постепенно выходить на экономически обоснованный уровень. Это актуальная проблема, которая имеет место и в других городах и регионах, например в Крыму, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях», – отметил министр.

А.ПОПОВ сообщил, что в случае, если бы цена на газ осталась неизменной, оплата за потребленные горячую воду и тепло привела бы к увеличению цен на жилищно-коммунальные услуги в 2-2,2 раза.

«Это значило бы, что квартплата увеличилась бы на 300-400 грн. для однокомнатных квартир и на 600 грн. для двухкомнатных. Соответственно, еще больше платили бы владельцы трехкомнатных квартир», - добавил министр.

Министерство топлива и энергетики Украины решило реорганизовать дочернее предприятие “Нафтогазмережи” НАК “Нафтогаз Украины” путем присоединения его к компании “Газ Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе сегодняшнего заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сообщил представитель регулятора.

По его словам, соответствующий приказ министерство издало 13 апреля.

С 16 по 23 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-0,3% (в среднем на 0,1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,1% - с 7,03 грн./литр до 7,04 грн./литр,; бензин А-92 – увеличились на 0,3% - с 7,52 грн./литр 7,54 грн./литр; бензин А-95 – сохранились на уровне 8,01 грн./литр; дизельное топливо – сохранились на уровне 7,01 грн./литр.

Политика

Государственная дума РФ 27 апреля проведет внеочередное заседание для ратификации соглашения о продолжении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Михаил НЕНАШЕВ.

«Государственная дума только что проголосовала за проведение внеочередного заседания 27 апреля для ратификации соглашения, которое подписали главы России и Украины», - сказал М.НЕНАШЕВ.

По его словам, данное решение принято большинством голосов, хотя не все депутаты Госдумы поддержали такое решение.

Он уверен, что депутаты Госдумы ратифицируют данное соглашение.

По его словам, соглашение о ЧФ РФ нормализует политические, экономические и военно-морские отношения Украины и РФ.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о неприемлемости Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Авторами документа являются народные депутаты Борис ТАРАСЮК (“Наша Украина – Народная самооборона”) и Олег БИЛОРУС (БЮТ).

(УНИАН)