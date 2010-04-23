Азаров готов возглавить Партию регионов
16:24, 23 апреля 2010Разное
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Начался съезд ПР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам перед началом XII съезда Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве.
Отвечая на вопрос, готов ли он стать председателем Партии регионов, политик ответил: «Готов».
После этого Н.АЗАРОВ непринужденно махнул рукой и зашел в помещение “Украинского дома” для участия в съезде.
В свою очередь председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ на аналогичный вопрос журналистов отметил, что он не претендует на эту должность, ведь, по его совам, в политической силе есть другие достойны люди.
«Это Николай Янович АЗАРОВ», - уточнил А.ЕФРЕМОВ.
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