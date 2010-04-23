Азаров готов возглавить Партию регионов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что готов стать председателем Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам перед началом XII съезда Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве.

Отвечая на вопрос, готов ли он стать председателем Партии регионов, политик ответил: «Готов».

После этого Н.АЗАРОВ непринужденно махнул рукой и зашел в помещение “Украинского дома” для участия в съезде.

В свою очередь председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ на аналогичный вопрос журналистов отметил, что он не претендует на эту должность, ведь, по его совам, в политической силе есть другие достойны люди.

«Это Николай Янович АЗАРОВ», - уточнил А.ЕФРЕМОВ.