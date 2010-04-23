ГЛАВНОЕ на 23 апреля (вечер)

Экономические новости

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Соцполитика

Ветеранам ко Дню Победы вдвое увеличат выплаты

Ко Дню Победы из Государственного бюджета выделят 600 млн. грн. на одноразовые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сегодня заявил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА во время брифинга.

По его словам, это вдвое больше по сравнению с аналогичными выплатами в прошлом году.

Средства будут перечислены ветеранам до 5 мая, сказал В.НАДРАГА.

Минтруда сбалансирует бюджет Пенсионного фонда за два года

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявил, что к 2013 году бюджет Пенсионного фонда должен быть бездефицитным.

Об этом он сказал сегодня, выступая на итоговой коллегии Минтруда.

«В ближайшие два года мы должны поставить перед собой задачу и законодательно, и в практической деятельности выйти на сбалансирование бюджета Пенсионного фонда», - отметил министр.

Кроме того, по словам В.НАДРАГИ, в 2010 г. должен быть введен единый социальный взнос.

Госбюджет направит в этом году 23 млрд. грн. Пенсионному фонду

В текущем году планируется выделить из Государственного бюджета 23 млрд. грн. на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА сегодня на брифинге.

По его словам, задержек с выплатой пенсий в этом году не будет.

Экономика

Госбюджет-2010 поступит в парламент 26 апреля

Правительство завершило разработку проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" и передает его на рассмотрение Верховной Рады и общественности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ по итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства.

"После незначительных уточнений и дополнений закон о бюджете на 2010 год будет подан в парламент", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства выдвинул требование: при доработке проекта бюджета и налоговых законов декриминализировать ответственность за экономические правонарушения. "Задача не в том, чтобы закрыть за решетку, а в том, чтобы уплата налогов и штрафов, когда это определено, была неизбежной", - объяснил он.

Н.АЗАРОВ также добавил, что правительство учтет все замечания и дополнения членов Кабинета министров, которые были высказаны во время содержательной дискуссии на заседании.

Дефицит составит 5% ВВП

Проект Государственного бюджета Украины на 2010-й год будет передан на рассмотрение Верховной Рады в понедельник, 26 апреля, сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня журналистам

Проект Госбюджета на текущий год подается с дефицитом в 5% от ВВП.

При этом Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что данная цифра не учитывает 30 млрд. грн., предусмотренных в документе на рекапитализацию банков в 2010-м году.

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что дефицит бюджета компании «Нафтогаз Украины» в 2010-м году не превысит 1%.

Азаров: парламент примет бюджет-2010 на следующей неделе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает, что на следующей неделе парламент примет Госбюджет на 2010 год, в котором будет предусмотрено повышение социальных выплат.

Об этом он заявил, выступая на ХІІ съезде Партии регионов в Киеве.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня нужно подготовить реальный и сбалансированный бюджет с дефицитом не больше 5%. Также, по его словам, правительство не имеет права снижать социальные стандарты.

«Напротив, мы обязаны в бюджете, если мы его примем на следующей неделе, уже с 1 мая поднять нашим самым низкооплачиваемым работникам и пенсии, и зарплаты. И мы это сделаем», - сказал премьер-министр.

Также он отметил, что Кабмин также должен предусмотреть в бюджете выплату задолженностей, которые накопились вследствие того, что предыдущее правительство не поднимало пенсии и зарплаты, как это было предусмотрено законом.

Кроме того, Н.АЗАРОВ пожаловался присутствующим на тяжелое финансовое положение, в котором оказалось государство в этом месяце. В частности, по его словам, в апреле Министерству финансов нужно провести 18 млрд. грн. на текущие выплаты. Также необходимо перечислить 6 млрд. грн. долга, накопленного предыдущим правительством, заплатить за газ по цене примерно 330 долларов за одну тысячу кубометров. При этом, отметил Н.АЗАРОВ, по состоянию на 22 апреля в госбюджет поступило примерно 8 млрд. доходов. «И у нас осталось 7 дней до конца месяца, и это реальность, а не выдумка», - сказал премьер-министр.

Правительство планирует снизить ставку НДС до 17%

Правительство планирует снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на XII съезде Партии регионов, который проходит в Киеве.

По его словам, нынешнее состояние экономики не позволяет уменьшать налоги и сборы.

В то же время Президент отметил, что это нужно делать, чтобы максимально упростить условия ведения бизнеса, освободить его от избыточной налоговой нагрузки.

«И мы это сделаем… в ближайшей перспективе», - сказал Президент, отметив, что планируется снизить НДС с 20 до 17%.

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. народные депутаты Украины Олег ЛЯШКО, Иван КИРИЛЕНКО и Александр СТЕШЕНКО (БЮТ) зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 17%.

Правительство поддержит бизнес

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выставил требование при доработке проекта бюджета и налоговых законов декриминализировать ответственность за экономические правонарушения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение он дал сегодня в ходе внеочередного заседания Кабмина.

«Задание не в том, чтобы упрятать за решетку, а в том, чтобы уплата налогов и штрафов, когда это определено, была неотвратимой», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что во время кризиса субъектам ведения хозяйства был нанесен значительный ущерб – около 75 млрд. грн., потому правительство предлагает их постепенно учесть во время начисления налога на прибыль предприятий.

«Некоторые нормы могут трактоваться нашими оппонентами как непопулярные, но все должны помнить, что страна в кризе, а казна разворована. Бизнес, который мог бы наполнять бюджет, обескровлен в результате безответственных действий предыдущего руководства правительства. Потому решения, которые принимаются на всех уровнях власти, будут учитывать отмеченные факторы», - отметил премьер-министр.

Кабмин намерен ввести налог на большие квартиры

Кабинет министров Украины для наполнения доходной части госбюджета предлагает ввести налог на квартиры площадью больше 300 кв. м и дома площадью свыше 500 кв. м., а также предметы роскоши - автомобили стоимостью более 50 тыс. евро и мотоциклы больше 10 тыс. евро, яхты, самолеты, вертолеты.

Как сообщили УНИАН в Департементе информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующий законопроект был рассмотрен в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина.

Кроме того, законопроектами, подготовленными правительством, планируется увеличить акцизные сборы на алкогольную и табачную продукцию и пересмотреть ставки налогообложения за пользование радиочастотами.

Правительство также планирует внедрить налоговые нормы, которые дадут возможность предотвратить потери бюджета: комплексный контроль за полнотой отображения налоговых обязательств, усиление контроля за сомнительными операциями субъектов ведения хозяйства, совершенствование налогообложения банковских учреждений. Предусмотрены также нормы, которые предупреждают коррупцию в сфере администрирования НДС.

Кабмин предлагает ограничить максимальные пенсии

Кабинет министров Украины предлагает ограничить максимальный размер пенсий, выплачиваемых в Украине, двенадцатью прожиточными минимумами (для лиц, утративших трудоспособность) – до 8,3 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департементе информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующая норма заложена в проект госбюджета на 2010 год, работа над которым была практически завершена в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина.

В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

«После незначительных уточнений и дополнений закон о бюджете на 2010 год будет подан в парламент», - заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в бюджете на 2010 год в полном объеме учтены расходы на выполнение закона о повышении соцстандартов: «Более того, суммы, которые граждане недополучали в результате невыполнения предыдущим правительством данного закона, будут им выплачены», - отметил премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, предлагается назначать пенсии по специальным законам (народным депутатам, государственным служащим, научным работникам и тому подобное) только при достижении ими общеустановленного пенсионного возраста. В то же время, те народные депутаты, государственные служащие, прокуроры, судьи, которые продолжают работать после выхода на пенсию, будут получать пенсию на общих основаниях согласно нормам Закона Украины «Об общем обязательном государственном пенсионном страховании» и только по окончании трудовой деятельности – в соответствии со специальными законами. «Эти изменения не будут распространяться на пенсионеров, которым уже начислена пенсия», - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по словам премьера, вносятся изменения к законодательству, которые не будут позволять субъектам ведения хозяйства занижать отчисления в Пенсионный фонд.

Финансы

Минфин намерен выпустить еврооблигации

Министерство финансов Украины рассматривает возможность проведения публичного размещения еврооблигаций в середине июня.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ сегодня журналистам.

“Выход на публичный рынок возможен в середине июня”, - сказал А.КРАВЕЦ.

При этом он не уточнил объем выпуска и сроки обращения облигаций. В тоже время, по мнению А.КРАВЦА, целесообразно проводить выпуск еврооблигаций сроком обращения 10 лет, номинированных в долларах США. Относительно стоимости привлечения ресурсов А.КРАВЕЦ отметил, что, скорее всего, она будет ниже 8%.

Также А.КРАВЕЦ не исключил возможность проведения Министерством финансов закрытого размещения еврооблигаций до середины июня, и сообщил, что уже сейчас ведутся переговоры с рядом крупных европейских банков.

«Сейчас ведутся переговоры с большим количеством банков», - сказал замминистра финансов.

Кабмин выделил Львовской ОГА свыше 10,3 млн. грн. под строительство аэропорта

Кабинет министров Украины выделит Львовской областной государственной администрации 10 млн. 356 тыс. 644 грн. для выкупа земельных участков и частной собственности под строительство и реконструкцию международного аэропорта «Львов» в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Об этом говорится в распоряжении №948-р от 21 апреля т.г., размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, эти средства выделяются в рамках сметы и бюджетных назначений на проведение реконструкции аэродрома ГП «Международный аэропорт «Львов».

При этом для возмещения подтвержденных документально расходов, связанных с оплатой услуг по нотариальному оформлению документов, услуг БТИ, изготовления градостроительной и землеустроительной документации, правительство выделит Львовской ОГА 1 млн. 015 тыс. 595 грн.

Выкупленные земли будут переданы ГП «Международный аэропорт «Львов» в постоянное пользование.

ТЭК

Поставщики газа ждут новых тарифов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила отложить вопрос пересмотра тарифов на поставку и распределение газа для гор- и облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Решение отложить рассмотрение данного вопроса было вызвано необходимостью проведения дополнительных расчетов составляющих тарифов.

Как уточнил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО, комиссия вернется к рассмотрению данного вопроса в начале следующей недели.

Кабмин выделил 303,6 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 21 апреля 2010 г. №946-р выделил 303,6 млн. грн. для оплаты труда шахтерам и уплаты налогов и сборов, связанных с выплатой зарплат, согласно бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий (включая предприятия по добыванию бурого угля), на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции».

Текст распоряжения размещен на правительственном портале.

Согласно документу, средства выделяются за счет поступлений в Стабилизационный фонд от приватизации госимущества и продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности, а в случае нехватки – поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Кабмин также поручил Минуглепрому направить выделенные данным распоряжением средства на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции.

Продажи бензина через АЗС в марте уменьшились на 0,7%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6216 единиц, в марте текущего года сократилась на 0,7%, по сравнению с мартом 2009 года, - до 273,2 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 19,6% – до 138,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 53,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.

В марте через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,899 млрд. грн., из которой 2,776 млрд. грн. (71,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,127 млрд. грн. (28,8%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 апреля на АЗС в остатках насчитывалось 130,7 тыс. тонн бензина и 57,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9245/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2708/0,2711 грн./рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2713/0,2714 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2716/0,2717 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 29,21 рублей за доллар (+0,041).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3262/1,3264 долл./евро, а к 14:45 выросли до 1,3300/1,3302 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5005/10,5145 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5410/10,5485 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5725/10,5785 грн./евро.