Сторонники ПР заблокировали подходы к Раде

Сторонники Партии регионов заблокировали подходы к Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи сторонников Партии регионов собрались возле здания парламента. Партийные активисты, одетые в синие накидки и с партийными флагами в руках, расположились по периметру здания ВР со стороны Мариинского парка.

Также на территории вблизи парламента сосредоточено значительное количество работников правоохранительных органов.

По Подольскому спуску в направлении центра Киева движется большая колонна сторонников Блока Юлии Тимошенко, которые несут государственные флаги и красно-белые флаги БЮТ.

На Подоле в районе Почтовой площади припаркованы около 10 автобусов, которыми в Киев привезли представителей оппозиции.

Как сообщал УНИАН, председатель парламента Владимир ЛИТВИН отказал оппозиции в проведении 24 апреля внеочередного заседания ВР. 23 апреля он сообщил, что материалы с инициативой 150 народных депутатов о созыве в субботу, 24 апреля, внеочередного пленарного заседания ВР с рассмотрением на нем вопроса относительно соглашения о продлении срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации он получил в 13.30. «Обеспечить организацию, подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания парламента в соответствии с требованиями Регламента Верховной Рады Украины не является возможным”, - сказал спикер.

В свою очередь, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что депутаты от БЮТ и НУ-НС 24 апреля в любом случае придут в Верховную Раду.