Тимошенко призывает граждан к акции протеста

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО призвала граждан Украины во вторник, 27 апреля, в 9 часов утра выйти на акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на митинге оппозиции под стенами Верховной Рады против ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо сделать все для того, чтобы соглашение не было ратифицировано.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что своими действиями Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «стал открыто на путь уничтожения национальных интересов, а по сути - положил начало процессу разрушения государственного суверенитета».

В резолюции, которую Ю.ТИМОШЕНКО обнародовала на митинге, речь идет о том, что подписание соглашения является «беспрецедентным шагом национальной измены и позора». По ее словам, все это идет вопреки Конституции Украины.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «не следует исключать того, что свои предательские действия власть будет прикрывать уничтожением свободы слова, репрессиями против несогласных, рассчитывая при этом на всестороннюю поддержку купленного ценой национальных интересов молчания части национальной элиты и мирового сообщества».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что над Украиной нависла опасность, и «нас уже фактически продают».

Она призвала все патриотические силы к объединению. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «эта власть во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ должна быть как можно скорее свержена». «Чем скорее удастся ее перебороть, тем меньше она успеет нанести вреда собственному государству, международной репутации Украины, душам наших соотечественников», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: «Мы начинаем борьбу за освобождение Украины».

В митинге, который только что завершился, приняли участие около 5 тысяч человек.