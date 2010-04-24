Сегодня Янукович посадил яблоню, Азаров - четыре ели

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посадил яблоню в детском доме в Вышгороде и покатал детей на автомобиле из своего кортежа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял участие во Всеукраинском дне благоустройства, посетив Вышгородский районный детский дом.

Воспитанники этого детдома пригласили Президента в свою футбольную команду. В.ЯНУКОВИЧ согласился играть на позиции нападения, а когда дети предложили ему стать вратарем, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Хорошо. Ничего не пропущу».

Затем Президент пригласил несколько детей в свой автомобиль и переехал с ними в Национальный музей-заповедник «Битва за Киев 1943-го года», где вместе с ветеранами также посадил дерево.

Общаясь с журналистами и ветеранами, Президент отметил, что он лично инициировал Всеукраинский день благоустройства во время недавней встречи с губернаторами. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что главной целью этого дня является “наведение порядка в населенных пунктах, посадка деревьев и вынос грязи из нашей жизни”. «Сегодня я посадил два дерева», - сказал Президент.

Сегодня же премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посадил четыре ели на склоне возле музея Великой Отечественной войны в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, помогали Н.АЗАРОВУ вице-премьер-министры Виктор СЛАУТА и Виктор ТИХОНОВ, а также мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Н.АЗАРОВ отметил, что проведение субботников – это очень важное дело, и такая практика будет продолжена в будущем.

«Задача (субботника – УНИАН) одна – чтобы мы жили чище, лучше и красивее», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что хотел бы, чтоб в субботниках участвовали как можно больше украинцев.

Он также сообщил, что министры сегодня находятся в регионах и также принимают участие в субботниках.

Всего возле музея ВОВ около 200 сотрудников Секретариата Кабинета министров посадили 65 елей на территории в 2 га. Эти деревья, кроме декоративной, будут выполнять и функцию укрепления склонов.