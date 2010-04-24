ГЛАВНОЕ на 24 апреля

Хроника дня

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Политика: В акциях возле парламента принимают участие около 1,5 тыс. сторонников БЮТ В акциях возле Верховной Рады Украины принимают участие приблизительно полторы тысячи сторонников БЮТ и около 800 сторонников Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, какие-либо нарушения порядка не зафиксированы.

«Регионалы» забаррикадировали сессионный зал Рады Народные депутаты от Партии регионов забаррикадировали сессионный зал Верховной Рады и не пускают в него представителей оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили народные депутаты Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) и Ярослав КЕНДЗЁР (НУ-НС).

По словам А.ШКИЛЯ, депутаты от оппозиционных фракций утром пытались войти в сессионный зал, однако это им не удалось, потому что все двери закрыты.

В свою очередь, Я.КЕНДЗЁР продемонстрировал журналистам видеозапись, на которой четко видно, как депутаты пытались войти в сессионный зал. В частности, Я.КЕНДЗЁР через отверстие замка в дверях снял двух представителей Партии регионов – Олега НАДОШУ и Виктора КОРЖА, которые находятся в сессионном зале в ложе правительства.

Депутаты допускают, что, на самом деле, в сессионном зале находятся больше «регионалов», однако их просто не видно.

А.ШКИЛЬ и Я.КЕНДЗЁР не исключают, что сессионный зал ВР будет забаррикадирован вплоть до вторника, 27 апреля.

Тимошенко призывает граждан к акциям протеста Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО призвала граждан Украины во вторник, 27 апреля, в 9 часов утра выйти на акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на митинге оппозиции под стенами Верховной Рады против ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо сделать все для того, чтобы соглашение не было ратифицировано.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что своими действиями Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «стал открыто на путь уничтожения национальных интересов, а по сути - положил начало процессу разрушения государственного суверенитета».

В резолюции, которую Ю.ТИМОШЕНКО обнародовала на митинге, речь идет о том, что подписание соглашения является «беспрецедентным шагом национальной измены и позора». По ее словам, все это идет вопреки Конституции Украины.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «не следует исключать того, что свои предательские действия власть будет прикрывать уничтожением свободы слова, репрессиями против несогласных, рассчитывая при этом на всестороннюю поддержку купленного ценой национальных интересов молчания части национальной элиты и мирового сообщества».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что над Украиной нависла опасность, и «нас уже фактически продают».

Она призвала все патриотические силы к объединению. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «эта власть во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ должна быть как можно скорее свержена». «Чем скорее удастся ее перебороть, тем меньше она успеет нанести вреда собственному государству, международной репутации Украины, душам наших соотечественников», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: «Мы начинаем борьбу за освобождение Украины».

В митинге, который только что завершился, приняли участие около 5 тысяч человек.

"Харьковские соглашения" будут денонсированы после смены власти - Тимошенко

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о возможности денонсации "харьковских соглашений" после смены власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала "Украина".

"Моя позиция является абсолютно четкой и однозначной. Как только сменится власть, а я убеждена, что она сменится, и сменится в то время, которое установлено Конституцией, будут денонсированы все без исключения соглашения, которые противоречат национальным интересам Украины. И будет так сделано, как это нужно для стратегии развития государства", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции напомнила, что за время пребывания ее политической команды при власти не была отдана ни авиационная, ни энергетическая отрасли. "За два года пребывания во власти мы не отдали приватизировать в теневом секторе ни одного стратегического завода нашего государства, предприятия, а наоборот - вернули стратегические месторождения нефти и газа государству. Именно поэтому я уверенно могу сказать: да, это будет сделано", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также опровергла предположение народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ (фракция НУ-НС) о возможности подписания таких же соглашений в случае ее победы на президентских выборах. "Есть вещи в жизни стран, народов и людей, которые не продают. Не продают мать, отец, не продается страна, родина. Территория государства целостна, неделима. Могу четко сказать, я в любом статусе никогда не подписала бы такого соглашения, потому что есть другие компенсаторные методы и другие возможности, чтобы экономику отделить от национальных стратегических интересов, которые нужно укреплять", - объяснила она.

"Это соглашение разделило Украину радикально. И не нашими действиями или заявлениями, а потому что в сердце каждого человека живет ощущение от того, будет территория целостной или нет. Будет Крым или мы его будем понемножку терять. Я не хочу, чтобы эти процессы шли. Я буду бороться достаточно последовательно за то, чтобы Украина не маргинализировала себя в мире", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали 21 апреля в Харькове соглашение относительно продления базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на пять лет.

Верховная Рада Украины и Госдума России планируют синхронно ратифицировать соглашение 27 апреля.

Россия и Украина договорились также о предоставлении Киеву скидки на российский газ - в 30% от цены, но не больше 100 долларов на тысячу кубометров. Скидка на газ будет учитываться как часть арендной платы РФ за базирование кораблей российского ВМФ в Севастополе.

Украинская оппозиция назвала это соглашение предательством национальных интересов и заявила о намерении блокировать работу парламента во время ратификации документа.

Финансы: Средства МВФ не будут использованы для покрытия дефицита - Азаров

Правительство Украины не будет использовать средства Международного валютного фонда, которые планирует получить по новой программе сотрудничества, для покрытия бюджетного дефицита, как это делало правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Мы от этого отказались. Мы сейчас ведем переговоры с МВФ под займ на реформирование нашей экономики", - заявил он.

ТЭК: Минфин РФ оценивает сумму выпадающих доходов бюджета в 3-4 млрд. долларов в результате поставок газа Украине со скидкой.

«Это зависит от объема, который будет выбираться. От трех до четырех миллиардов долларов», – сказал глава российского Минфина Алексей КУДРИН, сообщает “Газета.ру”.

По его словам, правительство РФ планирует компенсировать эти выпадающие доходы главным образом за счет цен на нефть и высокого экономического роста.

Отвечая на вопрос о том, насколько высоким он планирует экономический рост и за счет чего он должен произойти, министр отметил: «Около четырех процентов... За счет всех факторов».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. кубометров газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. кубометров в 2010 году, и 40 млрд. кубометров - в последующие годы.

Азаров допускает снижение налогов для бизнеса только на 1%

На сегодняшний день в Украине есть возможность в 2010 году снизить налоговое давление на производителей лишь на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Снижаем пока мало - на 1%", - сказал он.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что все нововведения в системе налогообложения входят в проект Налогового кодекса, который уже готов и будет вынесен на рассмотрение осенней сессии Верховной Рады.

"Почему на осеннюю - мы хотим посмотреть на то, как будет развиваться наша экономика, сумеем ли мы ее в этом году стабилизировать. Если сумеем, то мы пойдем на более радикальное сокращение налогов", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина еще находится в очень сложном экономическом положении.

Транспорт: Правительство выделит 400 млн. грн. для введения в эксплуатацию в этом году трех станций метро в Киеве

Кабинет министров предусмотрит в бюджете на 2010 год 400 млн. грн. для завершения строительства и введения в эксплуатацию до 31 декабря 2010 года станций столичного метро «Демеевская», «Васильковская» и «Голосеевская», а также около 1 млрд. грн. для строительства моста на Троещину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Глава правительства сегодня посетил строительство транспортной развязки на Московской площади, станции метро «Демеевская», Национального спортивного комплекса «Олимпийский», Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что игнорирование вопросов развития столицы, которое происходило в течение последних лет, только увеличивало масштаб и остроту проблем. Ни один из планов строительства, разработанных еще в 2004 году, не был реализован, киевляне не получили того, на что рассчитывали.

«Деньги, замороженные в недостроенных объектах, обходятся нам дороже, чем финансирование достройки даже в условиях таких затруднений, как сейчас», - заявил премьер-министр. Он отметил, что расходы развития будут предусмотрены даже в крайне жестком бюджете текущего года.

Азаров сегодня ознакомится со строительством "Олимпийского" Сегодня после участия в субботнике премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ намерен ознакомиться с ходом реконструкции НСК «Олимпийский», строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, транспортной развязки на Московской площади и некоторых других объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам и подчеркнул, что строительство данных объектов было запланировано еще во время премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, но, к сожалению, реализация проектов идет медленно.

«Те объекты, на которые мы сейчас едем, это те объекты, которые были заложены, запроектированы нашим правительством несколько лет назад. Я знаю по документам, в каком состоянии они находятся, и хочу увидеть это собственными глазами. Хочу оценить, что делает киевское руководство и что надо сделать правительству, чтобы совместными усилиями довести эти объекты до завершения. По плану нашему они должны были уже все работать… Я хочу понять, почему они не работают до сегодняшнего дня, и что нужно сделать, чтобы мы их в обозримые сроки завершили», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер считает, что наверняка строительству этих объектов не уделяется должное внимание и выделяется не полное финансирование.

«Мне хотелось бы, чтобы и киевское руководство перестроило свою работу, и Кабинет министров не так, как в прошлый период времени враждовал с Киевом, а впрягся в эту работу совместно, как мы с мэром елку сажали вместе – он с лопатой, я с ведром. Вот так мы и за киевские объекты должны взяться. Проблем в Киеве очень много», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство готово оказывать финансовую поддержку достройке этих объектов и намерено жестко контролировать использование средств.

Кроме того, в ходе поездки Н.АЗАРОВ намерен также посмотреть, как в Киеве проводится субботник. «Посмотрим. Где мусор – сразу Леониду Михайловичу (ЧЕРНОВЕЦКОМУ) скажем: вылезай из автобуса, бери лопату в руки и вместе с теми, с кем положено, убирай мусор. Ну, не должна столица нашей страны вся быть в мусоре», - заявил Н.АЗАРОВ.

Агро: Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, лишь в Карпатах, а ночью на севере Левобережья, в центральных, днем в восточных и южных областях небольшие кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 1-6° тепла, кроме Закарпатья, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; на остальной территории 4-9° тепла; днем 10-15°, в южной, восточной части и на Закарпатье 17-22° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла. В Киеве ночью 3-5° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.

Разное: Сегодня Янукович посадил яблоню, Азаров - четыре ели

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посадил яблоню в детском доме в Вышгороде и покатал детей на автомобиле из своего кортежа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял участие во Всеукраинском дне благоустройства, посетив Вышгородский районный детский дом.

Воспитанники этого детдома пригласили Президента в свою футбольную команду. В.ЯНУКОВИЧ согласился играть на позиции нападения, а когда дети предложили ему стать вратарем, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Хорошо. Ничего не пропущу».

Затем Президент пригласил несколько детей в свой автомобиль и переехал с ними в Национальный музей-заповедник «Битва за Киев 1943-го года», где вместе с ветеранами также посадил дерево.

Общаясь с журналистами и ветеранами, Президент отметил, что он лично инициировал Всеукраинский день благоустройства во время недавней встречи с губернаторами. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что главной целью этого дня является “наведение порядка в населенных пунктах, посадка деревьев и вынос грязи из нашей жизни”. «Сегодня я посадил два дерева», - сказал Президент.

Сегодня же премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посадил четыре ели на склоне возле музея Великой Отечественной войны в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, помогали Н.АЗАРОВУ вице-премьер-министры Виктор СЛАУТА и Виктор ТИХОНОВ, а также мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Н.АЗАРОВ отметил, что проведение субботников – это очень важное дело, и такая практика будет продолжена в будущем.

«Задача (субботника – УНИАН) одна – чтобы мы жили чище, лучше и красивее», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что хотел бы, чтоб в субботниках участвовали как можно больше украинцев.

Он также сообщил, что министры сегодня находятся в регионах и также принимают участие в субботниках.

Всего возле музея ВОВ около 200 сотрудников Секретариата Кабинета министров посадили 65 елей на территории в 2 га. Эти деревья, кроме декоративной, будут выполнять и функцию укрепления склонов.

Кримнал: СБУ выявила расхищение запасов из Госрезерва на 5 млрд. грн.

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что сотрудники спецслужбы выявили многочисленные факты расхищения запасов из Государственного резерва на сумму примерно в 5 млрд. грн., и утверждает, что к этому причастны госслужащие первой-второй категорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире программы «Большая политика» на телеканале "Интер".

"Есть достаточно много фактов, которые говорят, что материальные резервы разворовывались нещадно. Такое хамское разворовывание мне трудно было себе представить, когда выписывались накладные с одного склада на другой, и товар просто не доезжал (до склада – УНИАН)", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, на данный момент в ходе расследования уже "есть задержанные и даже арестованные". При этом, кто именно, председатель СБУ не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что "это не клерки, это уровень министров, первой-второй категории госслужащих".

Он также сообщил, что некоторые из этих уголовных дел расследуются по факту. "Мы на сегодняшний день просто проводим ревизию за прошедший период", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

ЧП: ООН дает Сомали более 2 млн. долларов на борьбу с пиратами

Международный совет 10 государств при ООН одобрил выделение более 2 миллионов долларов на помощь Сомали и соседним странам в борьбе с морскими пиратами.

Как сообщает радио «Свобода», по словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Линна ПАСКО, возглавляющего совет, преследование морских пиратов является частью международной стратегии по борьбе с этой проблемой.

В совет 10 стран входят Франция, Германия, США, Сомали и другие.

Более года в Аденском проливе к северу от Сомали международная армада военных судов патрулирует территорию в целях борьбы с пиратами.