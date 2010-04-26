ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Россия модернизирует Черноморский флот», в котором пишет - решение оставить российский флот в Крыму до 2042 года открывает двери его полномасштабной модернизации. Первым на замену устаревшей технике может прийти французский вертолетоносец «Мистраль», который в этом году планируют купить россияне…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/rossija-moderniziruet-chernomorskij-flot-139878/

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Также «Дело» в материале «Депозиты возвращаются в банки» пишет – в первом квартале этого года две трети крупнейших украинских банков зафиксировали приток депозитов населения…

http://delo.ua/dengi/banki/depozity-vozvracshajutsja-v-banki-139873/

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«Дело» в материале «Химики надеются на дешевый газ» пишет – несмотря на все договоренности, цена газа для химических предприятий может быть понижена только с III квартала 2010 года…

http://delo.ua/biznes/rynki/himiki-nadejutsja-na-deshevyj-139875/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Слеплены из одного протеста» пишет – оппозиция начала массовые акции протеста против подписанного президентами Украины и России соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Крыму. Первая попытка помешать вступлению в силу этого документа закончилась неудачей – в субботу депутатам не удалось провести внеочередное заседание Верховной Рады. Однако сдаваться оппозиционеры не намерены, более того, они готовы добиться "свержения Виктора Януковича" и рассчитывают в этом на помощь "улицы"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1360773

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Петр Омельяновский: угля не хватило, ремонты не провели, аварийность выросла» пишет – приватизация объектов тепловой энергетики, на которую рассчитывают в этом году как инвесторы, так и правительство, может сопровождаться серьезными трудностями. Прошлый год отрасль закончила с отрицательной рентабельностью, а весной получила рекордные убытки. Продать генерирующие предприятия сейчас можно, но только по очень низкой цене. О том, как будут решаться проблемы рассказал изданию президент НАК "Энергетическая компания Украины" Петр Омельяновский…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1360772

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Издание «Экономические известия» в материале «Кабмин поможет Киеву строить» пишет – Кабмин планирует выделить из госбюджета-2010 1,4 млрд. грн. на достройку трех станций метро и Подольского перехода в Киеве. Впрочем, намерения центральной власти могут не увенчаться успехом из-за отсутствия бюджета столицы…

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-pomozhet-kievu-stroit

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Также «Экономические известия» в публикации «Куют железо, пока горячо» пишут – не прошло и недели после визита президента Дмитрия Медведева в Харьков, как сегодня с рабочей поездкой в Киев прибывает премьер Владимир Путин. Он попытается взять реванш у Дмитрия Медведева на украинском направлении…

http://state.eizvestia.com/full/kuyut-zhelezo-poka-goryacho

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«Газета по-киевски» в материале «Бюджет-2010: что-то тут не сходится» пишет – «Госплан» наконец представил предложения по государственной «смете» на текущий год профильному комитету в Раде. Похоже, трудящимся придется попотеть, чтобы реализовать «соцзащитные» амбиции правительства…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/26/064443.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Репортаж из Чернобыля: как спасают саркофаг» пишет – строительство «Укрытия-2» растянулось на десятилетия. Но на ЧАЭС не верят, что старая конструкция может обрушиться в любой момент…

http://www.segodnya.ua/news/14132726.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Без Путина» пишет – в докладе «Экватор или Рубикон?» рассматриваются три равновероятных сценария, во всех из них и Медведев, и Путин остаются в политике. Президент РФ в интервью норвежской Aften-posten заявил: «Если это будет необходимо для моей страны и для того, чтобы сохранить тот курс, который был сформирован в последние годы, то я для себя абсолютно ничего не исключаю, в том числе и участие в этих (2012 г.) выборах»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/26/232406

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Издание «Известия» в публикации «Чернобыль: растут дети и цены» пишет - накануне 26 апреля, дня чернобыльской катастрофы, корреспонденты "Известий" побывали в закрытой зоне и увидели, что там происходит. Один из выводов: Чернобыль полностью коммерциализировался и превратился в туристический аттракцион. По цене, сопоставимой с дорогой поездкой в Западную Европу…

http://www.izvestia.ru/special/article3141205/

(УНИАН)