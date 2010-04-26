Анонс на 26 апреля

-На Чернобыльской АЭС Президент Украины Виктор Янукович примет участие в митинге-реквиеме с возложением цветов к памятнику погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС. В ходе визита глава государства также ознакомится с состоянием реализации мероприятий по снятию с эксплуатации объекта «Укрытие» и ходом строительства заводов по переработке твердых и жидких радиоактивных отходов. В этот же день В.Янукович посетит г.Славутич, где состоится рабочее совещание по вопросам снятия с эксплуатации ЧАЭС и превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, по вопросам развития инфраструктуры г.Славутич и социальной защиты пострадавшего от аварии на ЧАЭС населения. Во время этих мероприятий Президента Украины будет сопровождать министр МЧС Нестор Шуфрич.

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11-00 - Состоится заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - Пресс-конференция, посвященная открытию IV международного форума "Европа-Украина". Участники: глава правления Международного фонда "Единый мир" Эдуард Прутник (Украина), глава Программного совета Экономического форума Зигмунт Бердыховский (Польша) («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-а). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 495-0096, e-mail: info@uniworld.org.ua.

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13-00 - Пресс-конференция Главного Государственного санитарного врача Украины Геннадия Рожкова на тему: «Чем угрожает Украине вспышка полиомиелита в Таджикистане?» . В пресс-конференции также примут участие: Сергей Крамарив, главный внештатный специалист МОЗ Украины по вопросам детских инфекционных болезней; Людмила Чернышова, главный внештатный специалист МОЗ Украины по вопросам детской иммунологии («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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13-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул..Крещатик, 36, 9-й этаж, к. 919)

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15-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ул.. Крещатик, 36, 4-й этаж, конференц-зал).

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14-00 - Пресс-конференция на тему: "Проблемы подорожания питьевой воды для населения". Участники: Руслан Стельмах, член правления Украинской организации потребителей и Игорь Пастух, президент Ассоциации производителей бутылированной воды (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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18-00 - Завершится аккредитация на публичные дебаты на тему: "Специальные экономические зоны необходимы для повышения конкурентоспособности Украины". Организаторы - Фонд "Эффективное Управление" и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Спикеры: глава Донецкой ОГА Анатолий Близнюк, ген.директор компании «Jabil Russia & Jabil Ukraine» Филипп Костемаль, директор аналитического центра Голубой ленты ПРООН/ЕС Марчин Свенчицки, старший партнер международной компании McKinsey&Company Аветик Чалабян, член комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Владислав Каськив, экс-заместитель министра экономики Украины Виктор Пантелеенко. Начало 27 апреля в 15-45 в конференц-зале Дома учителя(ул. Владимирская, 57, 2 этаж).

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18-00 - Завершится аккредитация на встречу участников Финансового пресс-клуба на тему: "Внешние ресурсы: как привлечь и заставить работать на экономику". Организатор - Лига финансового развития и еженедельник "Зеркало недели".

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20-00 - В Киеве, на Михайловской площади состоится акция по случаю 24 годовщины Чернобыльской катастрофы, во время которой молодежь Партии Зеленых Украины выложит знак «Ядерной опасности» из 5 тысяч зажженных свеч. Диаметр знака - 15 метров . Сбор в 19-00.