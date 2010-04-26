Путин может сегодня встретиться с Тимошенко - СМИ

Сегодня премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН в ходе визита в Киев может встретиться с лидером украинской оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники в российских дипломатических кругах.

«В.ПУТИН же пробудет у нас (в Киеве – УНИАН) всего полдня. Есть один момент, который может продлить визит. Как сообщил нам источник в российских дипкругах, ПУТИН может предложить Юлии ТИМОШЕНКО встретиться с ним», - пишет издание.

Газета напоминает, что сегодня В.ПУТИН встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.

Российская сторона отмечает, что В.ПУТИН едет уточнить харьковские договоренности Президентов двух стран. В частности, газета цитирует слова депутата Государственной думы Сергея МАРКОВА: «Нужно решить много вопросов. Ведь нужны допсоглашения по объектам, которые использует Черноморский флот, по обязательствам ЧФ об участии в развитии Севастополя. В «газовой» части требуются решения по технической стороне проплаты аренды, по аренде газовых хранилищ. Надо обсудить вопросы сотрудничества в авиастроении, атомной энергетике, вопрос облегчения пересечения российско-украинской границы для граждан обеих стран».

Как отмечает издание со ссылкой на источник в украинском Кабмине, большинство соглашений сегодня подписываться не будут - это произойдет во время визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев 17-18 мая.