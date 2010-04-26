ГЛАВНОЕ на 26 апреля (день)

Хроника дня

***

Визиты: Столичная ГАИ предупреждает водителей о временных ограничениях в движении транспорта в связи с приездом сегодня в Киев премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, в частности, временные ограничения будут действовать ориентировочно с 18.50 по пути прохождения кортежа официальной делегации из аэропорта «Борисполь» в центр города, и в обратном направлении около 21 часа.

Кроме того, отметили в ГАИ, между украинской и российской сторонами запланированы переговоры, которые будут проходить в помещении Кабинета министров на ул. Институтской, а также встреча В.ПУТИНА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на ул. Банковой.

Учитывая это, Госавтоинспекция города рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы воздержаться от посещения центральной части города вечером с 19.00 до 21.30.

Но если такая необходимость все же возникла, то водителям следует быть внимательными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил парковки, подчеркнули в Управлении ГАИ.

Бюджет: Кабмин передал в Раду проект Госбюджета-2010 с доходами 267,5 млрд. грн., расходами – 323,6 млрд. грн. Кабинет министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в котором доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн.

Документ размещен на сайте Верховной Рады.

Расходы Госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн.

Дефицит Госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

План доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10,263 млрд. грн.

Предельный размер государственного долга, по состоянию на 31 декабря 2010 года, установлен на уровне 308,316 млрд. грн.

Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 334,8 млрд. грн. (в том числе доходы общего фонда – 278,7 млрд. грн.), расходы – 397,8 млрд. грн. (в т.ч. общего фонда – 304,9 млрд. грн.).

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату в 2010 г. с 869 грн. до 922 грн.

Кабинет министров Украины предлагает установить на 2010 г. уровень минимальной заработной платы с таким расчетом: с 1 января - 869 грн. в месяц, с 1 апреля - 884 грн., с 1 июля - 888 грн., с 1 октября - 907 грн., с 1 декабря - 922 грн.

Это предусмотрено проектом закона о Госбюджете-2010 (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

В почасовом расчете предлагается установить такие размеры минимальной заработной платы на этот год: с января - 5,2 грн., с 1 апреля - 5,29 грн., с 1 июля - 5,32 грн., с 1 октября - 5,43 грн., с 1 декабря - 5,52 грн.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2009 года Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кабинет Министров Украины предлагает установить прожиточный минимум на 2010 год в таких размерах: с 1 января – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн. и с 1 декабря – 875 грн. Это предусмотрено проектом закона о Государственном бюджете на 2010 год (№6000 от 23 апреля т.г.).

Кабмин предлагает увеличить прожиточный минимум в этом году с 825 грн. до 875 грн.

Кабинет Министров Украины предлагает установить прожиточный минимум на 2010 год в таких размерах: с 1 января – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн. и с 1 декабря – 875 грн.

Это предусмотрено проектом закона о государственном бюджете на 2010 год (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены такие размеры прожиточного минимума на 2010 год: для детей до 6 лет: с 1 января – 755 грн., с 1 апреля – 767 грн., с 1 июля – 771 грн., с 1 октября – 787 грн., с 1 декабря – 799 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 901 грн., с 1 апреля – 917 грн., с 1 июля – 921 грн., с 1 октября – 941 грн., с 1 декабря – 957 грн.; для работоспособных лиц: с 1 января – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.; для лиц, утративших работоспособность: с 1 января – 695 грн., с 1 апреля – 706 грн., с 1 июля – 709 грн., с 1 октября – 723 грн., с 1 декабря – 734 грн.

Курс: Средний курс покупки-продажи доллара в комбанкахне изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 25 апреля, и сегодня составляет 10,51 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 10,62 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,58 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 апреля, немного повысился и сегодня составляет 0,2649/0,2720 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,52 грн./евро, продажи – на 0,3% – до 10,62 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,57 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 апреля, незначительно повысился и сегодня составляет 0,2659/0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2705 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,40/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,37/10,65 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,929 грн., евро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9258, к евро – 10,550032, к российскому рублю – 0,27074.

Евро стабилизировался в понедельник после того, как закрытие коротких позиций, последовавшее за просьбой Греции о финансовой помощи, столкнуло единую валюту до годового минимума. Об этом сообщает Рейтер.

Министр финансов Греции заявил в воскресенье, что экстренная помощь подоспеет как раз вовремя, чтобы предотвратить первый дефолт еврозоны по суверенному долгу, хотя появились признаки того, что стоимость спасения будет больше запланированных 45 миллиардов евро ($60 миллиардов).

Однако пока неясно, как скоро Греция сможет получить эту помощь, кроме того, инвесторы по-прежнему боятся, что долговые проблемы могут распространиться на другие экономики еврозоны, такие как Португалия и Испания. Тем не менее, настроение на рынке немного изменилось, и появилась готовность к небольшому риску в ближайшей перспективе, говорят трейдеры.

"Если оставить евро в стороне, стоимость акций и сырья постепенно растет, и финансовые рынки в целом, кажется, медленно возвращаются к рискованной торговле", - сказал Акира Хосино из Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ.

Евро торгуется на уровне $1,3370 по отношению к доллару. В пятницу он упал до $1,3201, минимальной отметки с апреля 2009 года.

Против иены евро вырос на 0,33 процента до 125,97 иены, в пятницу поднявшись на 1 процент.

Доллар вырос к иене на 0,15 процента до 94,20 иены. В пятницу он достиг трехнедельного максимума в 94,43 иены.

Долларовый индекс, определяющий динамику доллара к шести основным валютам, вырос на 0,06 процента до 81,403.

Инвесторы, вероятно, не станут занимать активные позиции до ключевых экономических событий на этой неделе, включая заседания ФРС и Банка Японии.

ЧАЭС: Янукович заявляет о необходимости дополнительных 400 млн. евро для реализации проекта «Укрытие» на ЧАЭС На современном этапе для надлежащего выполнения плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС необходимо дополнительно привлечь средства в размере 400 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время посещения Чернобыльской АЭС по поводу 24-й годовщины аварии на станции.

Глава государства отметил, что сегодня выполнение плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС отстает как по временным срокам, так и по финансированию. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это является недопустимым, поскольку в дальнейшем это будет сложно наверстать. Особенно, отметил он, на очень низком уровне эти мероприятия выполнялись в течение 2009 года.

«Необходимо значительно ускорить проектирование объектов на этой территории, сделать все, чтобы они осуществлялись по плану. Мы войдем в график», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «пока не построим саркофаг, этот вопрос будет угрожающе стоять не только для Украины, но и Европы, России и Беларуси».

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня во время встречи в Киеве с руководителем Европейского банка реконструкции и развития будет обсуждаться вопрос о предоставлении финансовой помощи для выполнения мероприятий по выводу ЧАЭС из эксплуатации и преобразованию в экологически чистый объект.

ТЭК:Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии с Бурштынского энергоострова с 1 июля

Экспорт электроэнергии с так называемого Бурштынского энергоострова (Бурштынская ТЭС ОАО «Захидэнерго»), синхронизированного с европейской энергосистемой, возобновится с 1 июля.

Об этом изданию «Коммерсант-Украина» заявил президент НАК «Энергетическая компания Украины» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ со ссылкой на проект прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов ГК ТЭС на 2010 год.

«Согласно прогнозному балансу – с 1 июля», - сказал он.

П.ОМЕЛЯНОВСКИЙ напомнил, что экспорт был прекращен в связи с критически низкими запасами угля газовой группы на Бурштынской станции. При этом возможный переход на сжигание газа для поддержания экспорта в условиях угольного дефицита экономически был нецелесообразен.

“Мы остановили его из-за того, что запасы угля на Бурштынской ТЭС в марте и апреле были ниже минимальных. Экспорт осуществляться не мог. А заменить уголь газом не представляется возможным, поскольку это приводит к колоссальным убыткам на Бурштынской ТЭС», - сказал П.ОМЕЛЯНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию из-за внутреннего дефицита углей газовой группы.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

Справка УНИАН. Украина в январе-марте т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 34% (на 304,8 млн. кВт/ч), по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 1,202 млрд. кВт/ч. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

Кабмин отменил статью бюджета о компенсации Нафтогазу

Правительство отменило в проекте Государственного бюджета статью о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" разницы в цене на газ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала Интер в воскресенье.

"Мы убрали оттуда (из проекта госбюджета - УНИАН) все затраты, связанные с компенсацией "Нафтогазу" по цене на газ - около 7 млрд. грн., и перенацелили эти ресурсы на решение социальных вопросов", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что модернизацию в промышленности можно будет проводить на средства, сэкономленные за счет сокращения цены на газ.

За апрельский газ Нафтогаз рассчитается собственными средствами

За поставленный в апреле газ НАК "Нафтогаз Украины" заплатит ЗАО "Газпром" собственными средствами.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Министр отметил, что такая возможность появилась в результате договоренности с российской стороной о снижении цены на голубое топливо.

"У нас хватает денег собственного баланса для того, чтобы рассчитаться без привлечения бюджетных средств, как это было раньше, и средств Международного валютного фонда. Мы сами будем рассчитываться за счет собственных поступлений", - заверил Ю.БОЙКО.

Украина и РФ решают вопрос гарантирования объемов транзита газа

Украинская и российская стороны работают над решением вопроса о гарантировании объемов транзита газа через территорию Украины.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

"Мы уже это начали, уже получили поручение, и мы от нашего Президента и российские партнеры от Президента России - поработать и создать такую модель, которая дала бы возможность получить гарантированный объем газа. Я думаю, что в течение лета эта модель будет отработана", - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Он отметил, что этот вопрос надо решать, в частности, и со странами Европы, которые участвуют в строительстве газопроводов, обходящих Украину - "Северный" и "Южный" потоки. Именно после ввода этих проектов объем прокачки газа через Украину сократится.

"Нас обходит не Россия. У нас газопровод строится Россией вместе с европейцами. "Северный поток" строится Германией, Великобританией и Россией - это такой консорциум. "Южный поток" строится Италией, Францией и Россией. Это их совместное решение и совместные деньги. Поэтому мы должны работать со всеми этими организациями , так как 5 лет прошли впустую в этом очень важном для нас сегменте, и нам надо будет возобновить диалог, чтоб мы зафиксировали количество газа, которое будет гарантированно проходить через нашу ГТС", - заявил Ю.БОЙКО.

«Черноморнефтегаз» завершил январь-март т.г. с чистым убытком 9,975 млн. грн.

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АРК) завершило январь-март т.г. с чистым убытком 9,975 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистая

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Черноморнефтегаз» сократил чистый доход на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 193,984 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 7,8% – до 261,529 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 – на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 – на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

В 2009 году "Черноморнефтегаз" увеличил чистую прибыль в 4,2 раза, по сравнению с 2008 годом, до 12,673 млн. грн.

Нефть торгуется выше 85 долл. за баррель

Нефть стабильна выше $85 за баррель, поскольку сильные показатели производства и продаж домов в США укрепили надежды на стабильное экономическое восстановление в ведущем мировом потребителе энергоносителей. сообщает Рейтер.

Трейдеры будут ждать данных о доверии американских потребителей, а также исхода двухдневного заседания ФРС, которое начнется во вторник.

Аналитики ожидают, что Центробанк США сохранит ключевую ставку без изменений и снова пообещает удерживать ее низкой в течение продолжительного времени.

Июньские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,18 до $85,30 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,21 до $87,46.

"В настоящее время на рынке немного больше оптимизма благодаря хорошим экономическим данным из США и тому факту, что Европа снова открыла воздушное пространство, а проблема облака пепла отступает назад", - сказал Кеити Сано из SCM Securities.

Сано ожидает, что нефть будет торговаться в пределах $80-$87 за баррель в ближайшей перспективе.

Продажи новых домов на одну семью в США в марте достигли максимального уровня за восемь месяцев, так как покупатели бросились на рынок в надежде воспользоваться преимуществами налоговых льгот для покупателей домов, сообщило правительство в пятницу.

Новые заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора также продемонстрировали самый значительный рост почти за два года в марте.

По словам аналитиков, эти данные в совокупности с другими отчетами в апреле, говорят об укреплении внутреннего спроса, что в свою очередь, указывает на то, что восстановление экономики США, до сих пор считавшееся умеренным, начинает ускоряться.

Однако опасения по поводу долгового кризиса в Греции могут ограничить рост цен на нефть.

Строительство: Медведев и Янукович договорились о строительстве Керченского моста

Председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ заявляет, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

«Я очень рад, что смог убедить двух президентов в том, что мост Керчь-Кавказ должен быть построен как можно скорее», - цитирует В.ДЖАРТЫ крымская организация Партии регионов, чьим лидером он является.

По мнению руководителя крымского правительства, проект строительства «обеспечит экономический и социальный прорыв для всего Крыма за счет расширения связей с Краснодарским краем, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания тысяч новых рабочих мест».

«Причем перемены начнутся уже очень скоро: президент МЕДВЕДЕВ сказал, что мост необходимо построить до 2014 года», - заявил В.ДЖАРТЫ.

Транспортный переход «Керчь-Кубань» способен обеспечить перемещение через пролив до 10 миллионов человек в год. Также он может использоваться для транспортировки сжиженного газа в железнодорожных и автомобильных цистернах, сообщала ранее пресс-служба крымского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом в президенты, обещал реализовать проект строительства моста в случае победы на выборах. «Я в обязательном порядке построю мост "Керчь-Кавказ. Открытием транспортного коридора мы создадим благоприятные условия для развития Крыма - его туристической отрасли, и, конечно, для движения товаров. Транзит - это всегда дополнительные ресурсы», - заявлял В.ЯНУКОВИЧ в Симферополе.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ 21 апреля в Харькове подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. Соглашение должны ратифицировать парламенты двух стран.

В этот же день в Харькове прошла встреча с руководителями приграничных регионов России и Украины.

Погода: Сегодня в Украине сухо, но прохладно

26 апреля в Украине по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на Закарпатье днем пройдет небольшой кратковременный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в западной части будет юго-восточным, на остальной территории северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных, южных областях и в Крыму возможны отдельные порывы 15-20 м/с.

Днем 12-17° тепла; на Закарпатье и побережье морей ночью 4-9°, днем 16-21° тепла; в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 9-14° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем 12-17° тепла. В Киеве днем 14-16° тепла.

IT: Первые подделки iPad уже появились в Китае

(Рейтер) Спустя всего три недели с момента своего появления на прилавках магазинов долгожданный планшетный компьютер iPad от Apple Inc уже стал жертвой китайских поддельщиков.

Спрос на планшеты iPad довольно быстро превысил предложение на домашнем рынке, что заставило Apple на некоторое время отложить поставки своего нового гаджета в магазины за пределы США. Однако в магазине электроники в городе Шэньчжэнь, граничащего с Гонконгом, китайские потребители уже могут с легкостью найти подделки iPad.

Пиратская версия iPad выглядит массивнее и имеет более прямоугольную форму, нежели оригинал. Подделка, имеющая три USB-порта и работающая с ОС Windows, стоит 2.800 юаней ($410), что несколько дешевле настоящих iPad. Цена оригинального планшета от Apple в США составляет $499- $699 в зависимости от объема жесткого диска.

Пиратские копии iPad можно также найти в некоторых интернет-магазинах Китая.

"Это всего лишь первый грубый вариант... Впоследствии фабрики смогут сделать более совершенную копию", - рассказал один из продавцов по имени Лин.

За неделю с 3 апреля Apple удалось продать в США более 500.000 планшетов iPad.

Агро: Сегодня в Украине сухо, но прохладно

26 апреля в Украине по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на Закарпатье днем пройдет небольшой кратковременный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в западной части будет юго-восточным, на остальной территории северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных, южных областях и в Крыму возможны отдельные порывы 15-20 м/с.

Днем 12-17° тепла; на Закарпатье и побережье морей ночью 4-9°, днем 16-21° тепла; в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 9-14° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем 12-17° тепла. В Киеве днем 14-16° тепла.