Комитет ВР предлагает отклонить соглашение по ЧФ РФ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции предлагает отклонить как противоречащий Конституции и законам Украины проект закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (рег. № 0165).

Как сообщили УНИАН в комитете, сегодня, 26 апреля, состоялось внеочередное заседание Комитета ВР по вопросам евроинтеграции, на котором был рассмотрен ряд законопроектов, касающихся Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Члены комитета, которые приняли участие в заседании, единогласно приняли решение: предложить главному комитету - Комитету ВР по иностранным делам - рекомендовать Верховной Раде Украины отклонить как что противоречащий Конституции и законам Украины проект закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (рег. № 0165).

Во время обсуждения этого законопроекта члены комитета отметили, что подписание соглашения нарушает целый ряд материальных и процессуальных правовых норм. В частности, по мнению членов комитета, соглашение противоречит статье 17 Конституции Украины, которой на территории Украины запрещается размещение иностранных военных баз.

Также члены комитета отметили, что Президент Украины, подписывая данное соглашение, нарушил статью 20 Закона Украины «О международных договорах Украины» о том, что международные договоры Украины могут быть пролонгированы в соответствии с условиями, определенными самим договором. Положениями действующего Соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины предусматривается возможность его пролонгации лишь на пятилетний период (а не на 25 лет, как предусматривает подписанное в Харькове 21 апреля с.г. соглашение – УНИАН).

Кроме того, члены комитета единогласно приняли решение предложить главному комитету рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом проекты постановлений Верховной Рады Украины «О неприемлемости Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (рег. № 6332) и «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможного состава преступления в деяниях Президента Украины ЯНУКОВИЧА В.Ф. и должностных лиц Кабинета министров Украины при заключении и подписании Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины» (рег. № 6333), внесенные народными депутатами Борисом ТАРАСЮКОМ и Олегом БИЛОРУСОМ.