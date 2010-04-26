Томенко: БЮТ не допустит ратификации соглашения по ЧФ РФ

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет использовать все законные методы, чтобы не допустить завтра в Верховной Раде ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО после более чем двухчасового заседания фракции БЮТ.

Он напомнил, что парламентские комитеты по вопросам иностранных дел и по евроинтеграции сегодня на своих заседаниях признали соглашение по ЧФ РФ неконституционным. По его словам, комитеты рекомендовали парламенту не ратифицировать этот документ.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что члены фракции БЮТ на своем заседании обсуждали вопрос, каким образом завтра не допустить нарушения территориальной целостности Украины.

«Фракция БЮТ приняла решение, что если вопреки решениям комитетов и Конституции будет попытка поставить на голосование эту ратификацию, то БЮТ будет использовать все законные методы, чтобы не допустить этого», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.