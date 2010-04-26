Главное на 26 апреля (вечер)

Проект бюджета-2010

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины на 2010 год определен в размере 29,596 млрд. грн.

Об этом сказано в проекте закона о госбюджете-2010, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту сметы доходов и расходов фонда на 2010 год, доходная часть бюджета Пенсионного фонда с учетом остатка составит 162,686 млрд. грн., расходная – 192,282 млрд. грн.

В частности, остаток средств на начало года составил 2,228 млрд. грн. В доходной части сумма поступлений страховых платежей от физлиц-предпринимателей составила 121,815 млрд. грн., средства госбюджета – 38,175 млрд. грн., средства фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 46,3 млн. грн., фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 421,6 млн. грн.

В расходной части предусматривается за счет средств фонда профинансировать расходы на сумму 156,798 млрд. грн., за счет средств госбюджета на выплату пенсий и помощи, назначенных согласно разным пенсионным программам, – 35,016 млрд. грн., за счет средств фонда соцстрахования на случай безработицы – 46,3 млн. грн., за счет средств фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 421,6 млн. грн.

Кабинет министров Украины предлагает со второго полугодия этого года отменить сбор с купли-продажи безналичной иностранной валюты. Об этом идет речь в представлении к законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», обнародованном на сайте Верховной Рады.

«Со второго полугодия 2010 года предлагается упразднить сбор с купли-продажи иностранной валюты, ставка которого в первом полугодии составляет 0,5%», - говорится в документе.

Кабинет министров Украины предлагает в этом году направить более 3 млрд. грн. из Стабилизационного фонда на кредитование и финансирование агропромышленного комплекса.

Об этом говорится в проекте закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), опубликованном на сайте Верховной Рады.

Документом предлагается направить 3 млрд. 33,07 млн. грн. из Стабилизационного фонда на удешевление кредитов, финансирование инвестиционных проектов, общегосударственных и государственных целевых программ в агропромышленном комплексе, а также на решение вопросов материально-технического обеспечения бюджетных учреждений АПК.

Кабинет Министров Украины также предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2010 год 1 млрд. 214 млн. грн. на развитие жилищно-коммунального хозяйства страны.

Об этом сказано в законопроекте №6000 «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», переданном правительством в Верховную Раду 23 апреля т.г. Текст законопроекта размещен на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет Стабилизационного фонда предусматривается направить 1,1 млрд. грн. на реализацию Общегосударственной программы реформирования и развития ЖКХ и Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины».

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены расходы за счет Стабфонда, которые могут быть направлены на модернизацию жилых кварталов, прилегающих к спортивным сооружениям в рамках подготовки к Евро-2012, предусмотренную по направлению «осуществления инвестиций в инфраструктурные объекты, объекты социально-культурной сферы, капитальные расходы бюджетных учреждений и другие первоочередные общегосударственные меры – 1,2 млрд. грн.».

При этом за счет общего фонда госбюджета 4,5 млн. грн. планируется направить на субвенцию местному бюджету Славутича для проведения мероприятий по предупреждениям авариям и техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве города; 0,450 млн. грн. – на награждение победителей всеукраинского конкурса «Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержки общественного порядка» за 2009 год; 9 млн. грн. – на ликвидацию последствий подтопления территорий в городах и селах Украины (погашение кредиторской задолженности предыдущих лет).

Кроме того, возможно привлечение дополнительного ресурса за счет займов под государственные гарантии на выполнение Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и Государственной программы развития городского электротранспорта.

Объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн.

Согласно дополнению №2 к проекту закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№ 6000 от 23 апреля т.г.), размещенному на сайте Верховной Рады, внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.

Также сообщается, что на погашение займов в текущем году планируется направить 23 млрд. 796 млн. 216,6 тыс. грн., в т.ч. внутренних – 17 млрд. 061 млн. 988,4 тыс. грн., внешних – 6 млрд. 734 млн. 228,2 тыс. грн.

Правительство планирует в текущем году предоставить государственные гарантии относительно выполнения долговых обязательств по займам предприятиям государственного сектора экономики на сумму 45 млрд. грн.

Это предусмотрено проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), размещенном на сайте Верховной Рады.

В частности, в текущем году планируется предоставить госгарантии по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины (по займам, обязательствам по оплате введенных инвесторами в действие объектов и по договорам концессии), и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу по проведению мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата, а также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет способствовать развитию экономики Украины, в том числе, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей.

Кабинет Министров Украины намерен выпустить облигации государственного займа для кредитования Аграрного фонда.

Об этом говорится в проекте закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», опубликованном на сайте Верховной Рады.

Документом предусматривается предоставить право Кабмину выпустить облигации внутреннего государственного займа в сумме до 5 млрд. грн. с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования.

Кабинет Министров Украины предлагает выделить в 2010 году из стабилизационного фонда государственного бюджета 9,3 млрд. грн. на развитие государственного угольного сектора.

Об этом сказано в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, указанные средства предлагается выделить на поддержку по себестоимости угольной продукции, производимой госшахтами, на финансирование инвестиционных проектов по строительству и техническому переоснащению угле- и торфодобывающих предприятий.

Также средства стабфонда предлагается направить на повышение безопасности шахт, ликвидацию шахт и передачу объектов социальной инфраструктуры в коммунальную собственность.

Кроме того, в специальном фонде госбюджета правительство предлагает предусмотреть расходы на погашение задолженности угледобывающих предприятий за потребленную электроэнергию в размере 1 млрд. грн., на реструктуризацию угле- и торфодобывающей отрасли – 651,288 млн. грн., на горно-спасательные мероприятия – 274,8 млн. грн.

Финансы

В рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитанной на два с половиной года, Украина может получить 19-20 млрд. долларов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в Вашингтоне, где украинская делегация принимала участие в весеннем собрании Всемирного банка и МВФ, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что в нынешних условиях Украина просто не имеет права не договориться с МВФ о продолжении сотрудничества по новой программе. «Нам необходима эта программа сотрудничества», – подчеркнул он

С.ТИГИПКО считает, что полностью профинансировать бюджетный дефицит в 2010 году без средств МВФ Украине будет тяжело. При этом он также отметил, что новая программа сотрудничества с МВФ будет направлена на поддержку роста экономики страны.

Вице-премьер подчеркнул, что 2009 год для отечественной экономики был чрезвычайно тяжелым и закончился падением ВВП на 15% и снижением поступлений в государственный бюджет на 30%.

Комментируя ход переговоров с МВФ, С.ТИГИПКО сообщил, что на данном этапе согласовываются параметры бюджета на текущий год. По его словам, во время переговоров украинская делегация намерена отстоять и социальную часть представленной программы.

Европейский банк реконструкции и развития готов сохранить объемы инвестирования в Украину на уровне 2009-го года, то есть порядка 1,1 млрд. евро или 1,5 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы готовы инвестировать на уровне прошлого года», - сказал Т.МИРОВ.

В частности, ЕБРР готов подписать соглашение о предоставлении «Укравтодору» 200-250 млн. евро для строительства дороги М06.

При этом Т.МИРОВ подчеркнул, что подписание проектов и выборка средств может начаться только после решения ряда вопросов. Среди них - корпоратизация ряда государственных компаний, которым предоставляются средства ЕБРР, вопрос предоставления гарантий, особенно по проектам, которые реализуются в муниципалитетах.

Также ЕБРР заявил о готовности предоставления грантов на подготовку совместных проектов. Касательно возможного финансирования модернизации украинской газотранспортной системы, Т.МИРОВ напомнил, что ЕБРР рассматривает возможное участие в этом проекте в объемах 400-450 млн. долларов.

«Окончательного решения еще нет, но мы думаем, что это может быть на уровне 400-450 млн. долларов», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что необходимым условием начала этого проекта совместно с другими международными финансовыми организациями является реформирование компаний в этом секторе, повышение их транспарентности.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 16,2% и на 1 апреля 2010 г. составила 1,711 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, в марте задолженность по выплате зарплат сократилась на 1,5%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 апреля 2010 г. составила 291,659 млн. грн. (по сравнению с 1 января 2010 г. выросла на 9,6%, однако снизилась на 3,4%, по сравнению с 1 марта 2010 г.), в Луганской – 172,724 млн. грн. (рост с начала года – 30,4%, рост, по сравнению с мартом – на 13,5%), в Харьковской – 141,487 млн. грн. (рост с начала года на 18,4%, и с марта – на 10,2%). На четвертом месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 138,712 млн. грн. (снижение с начала года – 1,2%, и сокращение по сравнению с февралем – на 12,8%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Тернопольской обл. (на 1 апреля 2010 г. задолженность по области составляет 12168 млн. грн.) и г. Киева.

В одной области задолженность на 1 апреля т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Черновицкой обл. – 8,115 млн. грн. (рост с начала года – 42,2%, по сравнению с мартом – снижение – на 11,2%).

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9200/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9235/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2728, к 12:00 цены снизились до 0,2723/0,2724. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2721/0,2722. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1110 (-0,0990).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3382/1,3384, а к 14:45 понизились до 1,3330/1,3332. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5975/10,6105, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5585/10,5650. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,5615/10,5670.

(УНИАН)