Анонс на 27 апреля

Заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: "Проблемы жилищного строительства в Украине. Как Закон и программа о доступном жилье смогут решить проблемы строительства и предоставления жилья населению?". Участники: Игорь Лысов, член Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики; Иван Салий, председатель наблюдательного совета, Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий; Сергей Броневецкий, и.о.начальника ГУ градостроения, архитектуры и дизайна городской среды; Василий Можар, глава правления-президент компании "Киевгорстрой"; Наталия Швачка, зам.начальника Госкомзема; Наталия Доценко-Белоус, адвокат юридической фирмы "Василий Кисиль и Партнеры" и другие.

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Состоится открытое заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет приниматься решение по делу об антиконкурентных согласованных действиях участников рынка сжиженного газа. Комитет даст правовую оценку завышению предприятиями цен на сжиженный газ. Штрафные санкции за участие в заговоре могут составить до 10 % годового оборота каждой из компании-нарушителей. Заседание состоится при участии ответчиков. После заседания состоится брифинг председателя Комитета Алексея Костусева.

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Круглый стол, на котором будет подписано соглашение между НКРЭ и УСПП о партнерстве и сотрудничестве. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель НКРЭ Сергей Титенко, представители Антимонопольного комитета, СНБО, Госэнергонадзора, Укрэнерго, специалисты электроэнергетической отрасли, руководители предприятий.

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Пресс-конференция на тему: «Международный индекс корпоративных ценностей 2009: какие ценности исповедуют предприниматели Украины?». Будут представлены результаты международного сравнительного анализа ценностей в условиях кризиса более чем 3 700 компаний из одиннадцати стран мира, включая США, Западную Европу и Украину. Исследование проводилось одной из крупнейших коммуникационных сетей мира ECCO International Communications Network. Участники: Норберт Офмански, член правления ECCO Network, и Дмитрий Коник, директор компании On Board PR Ukraine, представителя сети в Украине.

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Брифинг на тему: «Всемирный день охраны труда. Состояние охраны труда в Украине, задание Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год». Организатор - Федерация профсоюзов Украины совместно с международными и социальными партнерами. Участники: Василий Хара, председатель ФПУ Украины; Василий Кострица, национальный координатор МОТ в Украине; Сергей Сторчак, председатель Госкорпромнадзора Украины; Алексей Мирошниченко, председатель совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне; Юрий Мельников, директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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Состоится брифинг народных депутатов Украины от фракции Партии регионов на тему: “Ратификация соглашения России и Украины относительно ЧФ РФ. Принятие Госбюджета-2010”.

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Пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения о стратегическом партнерстве между ПАО "Дельта банк" и АО "Международное бюро кредитных историй". Участники: председатель правления "Международного бюро кредитных историй" Ирина Миколаенко, зам..председателя совета директоров ПАО "Дельта банк" Марчин Фиглус.

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Пресс-конференция на тему: «Строительная отрасль: выход из кризиса переносится?». Приглашены: Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития и строительства; Вячеслав Кредисов, председатель правления Всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация», член Совета предпринимателей при КМ.; Андрей Шульга, президент Ассоциации специалистов по недвижимости.

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Круглый стол на тему: «Не рой себе могилу ложкой» (ГМО: реальная угроза здоровью или способ отвлечь внимание потребителей от вредных и опасных пищевых добавок). Приглашены: экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, зав.лабораторией молекулярной генетики Института клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ Богдан Моргун, зав. лабораторией спецпродуктов и эпидемиологии питания Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева Виталий Корзун, председатель Правления "Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий, эксперты украинского Института питания, партнер адвокатской агенции "ЮСТЕМ" Николай Левчук, представители компаний-производителей.

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Круглый стол на тему: "Роль трансфера технологий и его влияние на инвестиционную привлекательность экономики Украины" и Интернет-конференция по случаю первой годовщины начала работы Системы трансфера технологий INDEV Сети региональных центров инновационного развития Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям. Приглашены: А.Клюев, первый вице-премьер-министр Украины; В.Цушко, министр экономики Украины; А.Таран, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям; В.Полохало, председатель комитета ВРУ по вопросам науки и образования и др. Организаторы: Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям; ИА ЛІГАБізнесІнформ.

13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Уничтожение «Чернечого леса» под Киевом толстосумами продолжается!». Участники: председатель Киевской областной общественной организации «Лесник» Сергей Васильков, член Национального Экологического Центра Украины Алексей Василюк, журналист Антон Зикора, зам.председателя Партии защитников Отчизны, заслуженный юрист Украины Павел Барнацкий. В то время когда Киев рискует остаться без своих легких и истории общественность Украины требует от нового Президента подписания указа о создании национального заповедника «Чернечий ліс» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 221-27-45, 050-947-79-73. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Итоги и результаты работы компании Инком в 2009 году, перспективы 2010 года”. Участники: президент компании Инком Александр Федченко и председатель наблюдательного совета Октава Капитал, основатель компаний Инком и Датагруп Александр Кардаков. Участники рассмотрят факторы, повлиявшие на финансовые результаты работы компании Инком и рынок в 2009 году. Руководство компании доложит о методах ведения бизнеса в условиях финансового кризиса, проанализирует отраслевые тенденции 2009, и перспективы развития рынка информационных технологий в 2010 году (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 063 384 27 88, e-mail: Irina.Demyanchuk@incom.ua

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Пресс-конференция на тему: «Кто компенсирует пассажирам убытки из-за отмененных авиарейсов». Участники: Александр Дикусаров, спикер Министерства иностранных дел Украины, Дарья Каленская, директор Директорату по продажам авиакомпании «АероСвіт», Елена Шаповалова, и.о.президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

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Публичные дебаты на тему: "Специальные экономические зоны необходимы для повышения конкурентоспособности Украины". Организаторы - Фонд "Эффективное Управление" и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Спикеры: глава Донецкой ОГА Анатолий Близнюк, ген.директор компании «Jabil Russia & Jabil Ukraine» Филипп Костемаль, директор аналитического центра Голубой ленты ПРООН/ЕС Марчин Свенчицки, старший партнер международной компании McKinsey&Company Аветик Чалабян, член комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Владислав Каськив, экс-заместитель министра экономики Украины Виктор Пантелеенко.

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В пресс-центре Министерства финансов Украины состоится публичное представление проекта государственного бюджета на 2010 год.

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